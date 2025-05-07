Nomura: Çin'in daha cesur adımlara ihtiyacı var

Analistler Çarşamba günkü politika faizi ve zorunlu karşılık oranı indirimlerinin ABD tarifelerinin etkisini hafifletmeye yönelik ilk adımı temsil ettiğini düşünüyor. Ancak Nomura, bu parasal ve mali politikaların tek başına olumsuzlukları gidermek için yeterli olmadığına inanıyor.

"Emlak sektöründeki eş zamanlı çöküş ve ABD-Çin ayrışması Çin büyümesi üzerinde gerçek bir engel oluşturabilir" diyen Nomura, “Pekin'in emlak sektöründeki karmaşayı temizlemek için daha cesur adımlar atması, emeklilik sisteminde reform yaparak tüketimi daha sürdürülebilir bir şekilde desteklemesi ve işletme sahiplerini daha iyi korumak için mali sistemi düzeltmesi gerekiyor” değerlendirmesini yaptı.