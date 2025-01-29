  1. Ekonomim
  2. Küresel Ekonomi
  3. Norveç Varlık Fonundan rekor kâr
Takip Et

Norveç Varlık Fonundan rekor kâr

Norveç Varlık Fonu, 2024 yılında 222 milyar dolar ile rekor düzeyde kâr etti.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Norveç Varlık Fonundan rekor kâr
Takip Et

Dünyanın en büyük devlet varlık fonu olan Norveç Varlık Fonu, geçen yıl teknoloji hisselerinde yaşanan yükseliş öncülüğünde 2.51 trilyon Norveç kronu (222 milyar dolar) kâr açıkladı.

Fonun yatırım getirisi, 2024'te yüzde 13 oldu. Fonun getirisi karşılaştırma için kullandığı gösterge endeksin yüzde 0.45 puan altında kaldı.

Varlık fonunu işleten Norges Bank Investment Management (NBIM) CEO'su Nicolai Tangen, "Özellikle ABD'deki teknoloji hisseleri iyi performans gösterdi" dedi.

Norveç Varlık Fonu'nun 2024 sonu itibarıyla portföyünde en çok tuttuğu her on hisseden dokuzu teknoloji şirketlerinin hisseleri olurken, Apple Inc AAPL.O, Microsoft MSFT.O ve Nvidia NVDA.O hisseleri başı çekti.

Yapay zeka siparişleri artırdı hisseler fırladıYapay zeka siparişleri artırdı hisseler fırladıŞirket Haberleri

 

Küresel Ekonomi
Rusya'nın tahıl ihracatı 2024'te rekor seviyeye ulaştı
Rusya'nın tahıl ihracatı 2024'te rekor seviyeye ulaştı
İsveç Merkez Bankası politika faizini indirdi
İsveç Merkez Bankası politika faizini indirdi
Almanya'da tüketici güveni yılın başında düştü
Almanya'da tüketici güveni yılın başında düştü
Japonya Merkez Bankası'ndan faiz artırımına devam sinyali
Japonya Merkez Bankası'ndan faiz artırımına devam sinyali
Gürcistan Merkez Bankası faiz oranını değiştirmedi
Gürcistan Merkez Bankası faiz oranını değiştirmedi
Capital Economics'ten ABD için enflasyon tahmini
Capital Economics'ten ABD için enflasyon tahmini