Norveç Varlık Fonundan rekor kâr

Dünyanın en büyük devlet varlık fonu olan Norveç Varlık Fonu, geçen yıl teknoloji hisselerinde yaşanan yükseliş öncülüğünde 2.51 trilyon Norveç kronu (222 milyar dolar) kâr açıkladı.

Fonun yatırım getirisi, 2024'te yüzde 13 oldu. Fonun getirisi karşılaştırma için kullandığı gösterge endeksin yüzde 0.45 puan altında kaldı.

Varlık fonunu işleten Norges Bank Investment Management (NBIM) CEO'su Nicolai Tangen, "Özellikle ABD'deki teknoloji hisseleri iyi performans gösterdi" dedi.

Norveç Varlık Fonu'nun 2024 sonu itibarıyla portföyünde en çok tuttuğu her on hisseden dokuzu teknoloji şirketlerinin hisseleri olurken, Apple Inc AAPL.O, Microsoft MSFT.O ve Nvidia NVDA.O hisseleri başı çekti.