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Yapay zeka siparişleri artırdı hisseler fırladı

ASML dördüncü çeyrekte analistlerin beklentilerinin çok üzerinde sipariş açıkladı. Şirketin hisseleri beklentilerin üzerinde açıklanan siparişlerle yüzde 11 artış gösterdi.

Haber Merkezi
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Yapay zeka siparişleri artırdı hisseler fırladı
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ASML Holding, çip üreticilerinin yapay zekâya olan talebin arttığı bir ortamda giderek daha sofistike hale gelen yarı iletkenleri üretecek makinelere sahip olmak için çabalamaları nedeniyle dördüncü çeyrekte analistlerin beklentilerinin çok üzerinde sipariş açıkladı.

Dördüncü çeyrekte alınan sipariş tutarı 7,09 milyar euro oldu. Analistler ise sadece 3,99 milyar euro sipariş tahmin ediyorlardı.

Net kar 2,63 milyar euro olan beklentileri aşarak 2,69 milyar euro seviyesinde gerçekleşti

Şirket'in dördüncü çeyrekte satışları da 9,04 milyar euroluk tahmini aşarak 9,26 milyar euro oldu.

ASML daha önce satışlarını 8,8-9,2 milyar euro arasında olacağını öngörmüştü.

Şirket 2025 ilk çeyrekte satışların 7,5-8 milyar euro arasında olacağını tahmin ediyor. Yılın tamamı için beklenti ise 30-35 milyar euro aralığı.

Hisseler yükseldi

Bilgisayar çipleri üretmek için kullanılan fotolitografi sistemlerinin geliştirilmesi ve üretiminde uzmanlaşmış Hollanda merkezli çok uluslu ASML Holding'in payları, beklentilerin çok üzerinde açıklanan siparişlerin ardından yüzde 11 değer kazandı.

Şirket'in 2024 yılı dördüncü çeyrekte alınan sipariş tutarı 7,09 milyar euro oldu. Analistler ise sadece 3,99 milyar euro sipariş tahmin ediyorlardı.

Sonuçlar, Çinli yapay zekâ firması DeepSeek’in düşük maliyetli modelinin yapay zekâ harcamaları konusunda endişelere yol açmasına rağmen ASML’nin çip üretim araçlarına olan talebin güçlü bir şekilde devam ettiğini gösteriyor.

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