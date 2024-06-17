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Norveç'ten UNRWA'ya 10 milyon dolar ek yardım

Norveç, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) yaklaşık 10 milyon dolar ek yardım yapacağını açıkladı.

Haber Merkezi
AA
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Norveç'ten UNRWA'ya 10 milyon dolar ek yardım
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Uluslararası Kalkınma Bakanı Anne Beathe Tvinnereim, Norveç'in 2024'ün başında UNRWA'ya yaptığı yardımlara ek olarak 10 milyon dolar daha yardım göndereceğini bildirdi.

"UNRWA, Gazze'deki insani yardım faaliyetlerinin bel kemiğidir." ifadesini kullanan Tvinnereim, Ajans'ın İsrail tarafından yapılan suçlamalar nedeniyle mali zorluklar yaşadığını hatırlattı.

Tvinnereim, UNRWA personelinin, okullarının ve hastanelerinin her gün saldırıya uğradığını, Ajans'ın Filistin'de faaliyet göstermesinin giderek zorlaştığını belirtti.

Norveç, 28 Mayıs'ta Filistin devletini resmen tanıdığını duyurmuştu.

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