İsrail, Refah'ta bir okulu vurdu

Birleşmiş Milletler'in yargı organı Uluslararası Adalet Divanı'nın (UAD) saldırıları durdurma kararına rağmen İsrail ordusu Refah'a yönelik saldırılarını sürdürüyor.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusu, Refah kentinin merkezinde UNRWA'ya bağlı bir okulu topçu atışlarıyla hedef aldı.

Saldırı sonrası ölü ve yaralı sayısına ilişkin henüz bilgi edinilemedi.

İsrail zırhlı araçlar Tel-es Sultan bölgesine ilerleme çalışıyor

Refah'ın batı kesiminde ise İsrail ordusu El-Uzbe bölgesi ve İsveç Köyü yakınlarındaki bölgelere topçu atışı ve tanklarla saldırı düzenledi. İsrail zırhlı araçlarının Refah'ın en batı noktasındaki Tel es-Sultan bölgesine doğru ilerlemeye çalıştığı aktarıldı.

Refah'ın batısında Filistin direniş güçleri ile İsrail askerleri arasında zaman zaman çatışmalar yaşandığı, direniş güçlerinin bazı askerleri havan topuyla hedef aldığı ifade edildi.

Öte yandan İsrail tanklarının aralıklarla Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah kenti ile Bureyc Mülteci Kampı'na da saldırılar düzenlediği belirtildi.

7 Ekim'den bu yana 37 bin 266 Filistinli öldürüldü

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, dün yaptığı açıklamada, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 694’ü çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 37 bin 266 Filistinlinin öldürüldüğünü, 85 bin 102 Filistinlinin yaralandığını duyurmuştu.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.