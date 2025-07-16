42 yıllık iktidar bitmiyor: 92 yaşındaki Paul Biya sekizinci dönem için yarışacak

Bu bölgeler geçmiş seçimlerde Biya'ya oy tabanı olması açısından kritik öneme sahip.

Bu bölgenin siyasetçilerinden ikisi, eski bakan Issa Tchiroma Bakary ve eski Başbakan Bello Bouba Maigari, kısa süre önce iktidar koalisyonundan ayrılarak seçimde aday olacaklarını duyurdu.

Geçen ay Bakary, Biya yönetiminin "halkın güvenini kaybettiğini" söyleyerek rakip bir partiye geçtiğini ilan etti.

En az dört aday daha cumhurbaşkanlığı seçimine giriyor.

İktidardaki Kamerun Halkının Demokratik Hareketi partisi üyeleri ve destekçileri, geçen yıldan bu yana Biya'ya yeniden aday olması çağrısı yapıyordu.

Partinin lideri olarak da zaten fiili aday konumundaydı.

Biya'nın son adaylık kararına tepki gösteren başkent Yaoundé'deki birçok kişi, BBC'ye siyasi konularda açıkça konuşmaktan korktukları için yorum yapmaktan kaçındıklarını söyledi.

Seçmenler ne diyor?

"Bu yaşta bir insanın cumhurbaşkanlığı seçiminde adaylığını açıkladığını dünya siyasi tarihinde hiç görmedim, hiç duymadım" diyen bir kişi de isminin gizli kalmasını istedi.

Bir diğer Kamerunlu seçmen Camille Esselem ise bu habere şaşırarak, "Gerçekten gidip dinlenir, görevi yeni kuşağa devreder diye düşünmüştüm" dedi.

Buna karşın bazı kişiler, deneyimli liderin ülkeyi yedi yıl daha yönetmesini memnuniyetle karşılıyor.

Kamu çalışanı Ngono Marius, "Cumhurbaşkanının Kamerun halkına sunacağı daha çok şey var" dedi ve ekledi:

"Eğer adaysa demek ki ülkeyi yönetmeye muktedirdir"

Sylvia Tipa isimli bir seçmen de belki Biya'nın bu kadar uzun süre iktidarda kalmasının "Tanrı'nın işi" olabileceğini savundu.

Tipa, "Bugüne kadar ülke için pek çok şey yaptı. Çatışmalar karşısındaki rolünü ve diğer birçok alandaki katkılarını görüyoruz" dedi.

İlk seçim 1982

Kamerun, 1884'te Almanya tarafından sömürgeleştirildi. İngiliz ve Fransız güçler 1916'da Almanya'yı buradan ayrılmaya zorladı. Üç yıl sonra Kamerun bölündü. Yüzde 80'i Fransızların, yüzde 20'si İngilizlerin oldu.

Fransa yönetimindeki Kamerun 1960'ta bağımsızlığını ilan etti.