OPEC, büyüme beklentisini yükseltti

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC), aylık "Petrol Piyasası" raporunu yayımladı.

Global büyüme beklentilerine de yer verilen rapora göre OPEC, global büyüme beklentisini 2024 yılı için yüzde 2,9'dan yüzde 3’e çıkardı, 2025 yılı için beklentisini yüzde 2,9 olarak korudu.

Kurum'un 2024 yılı revizyonunda Euro Bölgesi beklentisinin yüzde 0,7'den yüzde 0,8'e, Hindistan'ın yüzde 6,6'dan yüzde 6,8'e, Brezilya'nın yüzde 1,8'den yüzde 2,2'e ve Rusya'nın yüzde 0,1'den yüzde 3,2'ye çıkarılması etkili oldu. OPEC, 2025 yılı için hiçbir ülke için revizyona gitmedi.