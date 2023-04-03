Petrol fiyatı, OPEC sonrası 5 dolar arttı

OPEC+'nın sürpriz bir karar ile üretimi Mayıs ayından itibaren gönüllü olarak kısma kararı alması petrol fiyatlarında 5 dolara varan artışı beraberinde getirdi.

Yeni haftanın ilk gününde ICE'de Brent petrolünün varil fiyatı 86,44 dolara kadar yükseldi. Haziran vadeli Brent petrolü şu sıralarda Cuma gününe göre 4,13 dolar artışla 84,02 dolar/varil seviyesinden işlem görüyor.

NYMEX'de Batı Teksas petrolünde de fiyat Cuma gününe göre 4,02 dolar artıyla 79,69 dolar seviyesinde.

Analistler teknik göstergelerin işaret ettiği 86,32 dolar direncini test eden Brent petrolünün, bugün için ilk destek seviyesinin 83,66 dolar olduğunu, buranın altına inilmesi halinde 82,80 dolar seviyesinin görülebileceğini belirtiyorlar. Yeniden 86,32 doların aşılması halinde ise yeni hedefin 88,40 dolar olacağı ifade ediliyor.

Altın fiyatları düşüşte

OPEC+'nın sürpriz kararı ons altın fiyatını da vurdu. Ons altın bu sabah 1950 doların altını test etmesinin ardından şu sıralarda Cuma gününe göre yüzde 0,9 düşüşle 1952 dolardan işlem görüyor.

Analistler, faiz oranlarının beklentilerden daha uzun süre yüksek kalmaları potansiyelinin güçlenmesinin altın fiyatını zayıflattığını belirtiyorlar.

"Altın fiyatı şu anda 1900 dolar seviyesine doğru bir aşağı harekete kırılgan" değerlendirmesini yapan analistler, Fed'in Mayıs'ta 25 baz puan faiz artırması olasılığının yüzde 58'e yakın olduğuna işaret ettiler.

Analistler, altın fiyatının 1956 dolar seviyesinin altında kalmaya devam etmesi halinde 1927 dolar seviyesine kadar bir geri çekilmenin yolunun açılacağını öngörüyorlar. Yukarıda direnç ise 1965 dolarda.

Borsalarda satış baskısı

Petrol fiyatlarının yükselmesi, Fed'in Mayıs ayında faiz artırımı yapacağı beklentilerinin güçlenerek ABD Hazine kağıdı getirilerini yükseltmesi ve dolara talebi artırması bu sabah ABD ve Avrupa hisse senedi vadeli endeksleri üzerinde aşağı yönlü baskı yaratıyor.

Asya'da gerçekleşen işlemlerde vadeli Dow Jones Sanayi Endeksi Cuma gününe göre hafif bir artışla 33 bin 473 puandan işlem görürken, S&P 500 vadeli endeksi yüzde 0,36 ve teknoloji hisselerinin yer aldığı Nasdaq 100 vadeli endeksi yüzde 0,59 düştü.

Avrupa'da da FTSE 100 endeksi yüzde 0,05 artış gösterirken, FDAX yüzde 0,18 ve Eurostoxx 50 vadeli endeksi yüzde 0,12 aşağıda.