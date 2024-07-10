Petrolde beklentiler değişmedi
Küresel petrol talebine ilişkin beklentiler Haziran ayında da değişmedi.
OPEC'in Foreks Haber ile mail yoluyla paylaştığı aylık "Petrol Piyasası" raporuna göre, Haziran ayında OPEC'in ham petrol üretimi bir önceki aya 80 bin varil azalarak 26,57 milyon varil/gün olarak gerçekti.
OPEC+'nın diğer üyelerinin üretimi ise Mayıs ayındaki 14,28 milyon varil/gün seviyesinden 14 milyon 235 bin varil/güne düştü
2024 yılı için küresel petrol talebinde büyüme beklentisini 2,2 milyon varil/gün olarak devam ettiren OPEC, küresel petrol talebinin 104,46 milyon varil/gün olduğunu tahmin etti.
OPEC, 2025 yılında küresel petrol talebinin 1,8 milyon varil/gün artarak 106,31 milyon varil/güne yükseleceğini öngördü.
Haziran ayı raporuna göre OECD ülkelerindeki ticari petrol stokları Mayıs ayında 24,7 milyon varil artarak 2 milyar 813 milyon varil oldu. Stoklar geçen yılın aynı dönemine göre 1,1 milyon varil, son 5 yılın ortalamasının 101,6 milyon varil azaldı.
Ocak ayında OECD stoklarının talebi karşılayabileceği gün sayısı ise 5 yıllık ortalamanın 4,0 gün altında 60,6 gün oldu.