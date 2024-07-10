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Petrolde beklentiler değişmedi

Küresel petrol talebine ilişkin beklentiler Haziran ayında da değişmedi.

Haber Merkezi
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Petrolde beklentiler değişmedi
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OPEC'in Foreks Haber ile mail yoluyla paylaştığı aylık "Petrol Piyasası" raporuna göre, Haziran ayında OPEC'in ham petrol üretimi bir önceki aya 80 bin varil azalarak 26,57 milyon varil/gün olarak gerçekti.

OPEC+'nın diğer üyelerinin üretimi ise Mayıs ayındaki 14,28 milyon varil/gün seviyesinden 14 milyon 235 bin varil/güne düştü

2024 yılı için küresel petrol talebinde büyüme beklentisini 2,2 milyon varil/gün olarak devam ettiren OPEC, küresel petrol talebinin 104,46 milyon varil/gün olduğunu tahmin etti.

OPEC, 2025 yılında küresel petrol talebinin 1,8 milyon varil/gün artarak 106,31 milyon varil/güne yükseleceğini öngördü.

Haziran ayı raporuna göre OECD ülkelerindeki ticari petrol stokları Mayıs ayında 24,7 milyon varil artarak 2 milyar 813 milyon varil oldu. Stoklar geçen yılın aynı dönemine göre 1,1 milyon varil, son 5 yılın ortalamasının 101,6 milyon varil azaldı.

Ocak ayında OECD stoklarının talebi karşılayabileceği gün sayısı ise 5 yıllık ortalamanın 4,0 gün altında 60,6 gün oldu.

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