Goldman Sachs, Brent petrol tahminini açıkladı

ABD'li yatırım bankası Goldman Sachs, Brent petrol için fiyat tahmini üçüncü çeyrek için 86 dolarda tuttu.

Yatırım bankası Goldman Sachs, petrol fiyatı tahmini korudu.

Banka, Atlantik kasırga sezonunun rafine marjlarına yönelik yukarı yönlü riskler oluşturduğunu belirtti.

Goldman., bu çeyrek için Brent petrol fiyatının ortalama 86 dolar/varil olmasını beklemeye devam ettiklerini duyurdu.

Uluslararası piyasalarda Brent petrol 85,33 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Brent petrolde teknik olarak 86,60 ile 87,96 dolar aralığının direnç, 84,72 ile 83,88 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.