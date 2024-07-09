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Ankara'da yaşayanlar dikkat! Valilik uyardı: Sağanak etkili olacak

Ankara Valiliği, kent sakinlerine sağanak uyarısında bulundu. Valilikten yapılan açıklamada, kentin kuzey ve batısında akşam saatlerine kadar sağanak etkili olacağı belirtilerek vatandaşların dikkatli olmaları yönünde uyarı yapıldı.

Haber Merkezi
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Ankara'da yaşayanlar dikkat! Valilik uyardı: Sağanak etkili olacak
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Ankara Valiliği, kentin kuzey ve batısında etkili olması beklenen gök gürültülü sağanak nedeniyle sel ve su baskınlarına karşı uyardı.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezinden alınan son verilere göre; gök gürültülü sağanak yağışların, Ankara'nın kuzey ve batısında akşam saatlerine kadar yerel kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

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