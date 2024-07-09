Ankara'da yaşayanlar dikkat! Valilik uyardı: Sağanak etkili olacak

Ankara Valiliği, kentin kuzey ve batısında etkili olması beklenen gök gürültülü sağanak nedeniyle sel ve su baskınlarına karşı uyardı.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezinden alınan son verilere göre; gök gürültülü sağanak yağışların, Ankara'nın kuzey ve batısında akşam saatlerine kadar yerel kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.