AHBİB Başkanı Veysel Memiş: “İhracat sürdürülebilirliği, dijitalleşme ve yapılanmaya bağlı”

MERSİN/EKONOMİ



Akdeniz Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (AHBİB) Başkanı Veysel Memiş, ihracat rakamlarını ve sektörü değerlendirdi. Stratejik planlama, inovasyon odaklı üretim ve dış pazarlarda güçlü bir marka konumlandırmasıyla sektörün nitelikli bir sıçrama yaratmasının mümkün olduğunu belirten Memiş, “Büyümenin temel kaldıraçlarının markalaşma ve katma değerli ürün geliştirme olduğuna inanıyoruz. Pazar çeşitlendirilmesi faaliyetlerinin de kırılgan pazarlara bağımlılığı azaltarak risk yönetimini güçlendireceğini düşünüyoruz. Niş ürünlerde yeni nesil tüketicilere ulaşmak açısından, dijital ihracat altyapıları ve e-ticaret kanallarının hayati önem taşıdığı bilinciyle bu alanlarda yatırımların hızlandırılması gerektiğine inanıyoruz. Sürdürülebilir tarım ve izlenebilir tedarik zinciri uygulamalarının da özellikle Avrupa pazarlarına erişimde bizlere rekabet avantajı sağlayacağı, bu konularda da sektör paydaşlarının iş birliği içinde çalışmalar yürütmesinin büyük önem taşıdığı kanaatindeyiz” dedi.



Mayısta 172 bin 446 ton ürünü değere dönüştürdüklerini dile getiren Memiş, “Pastacılık ürünlerinde 29,9 milyon, bakliyatta 28,1 milyon, bitkisel yağlarda 19,8 milyon dolar ihracat gerçekleştirdik. 17,4 milyon dolar değere ulaştığımız kırmızı mercimek, bölge sektör ihracatımızın yüzde 12’sini oluşturdu. En önemli pazarlar Orta Doğu, Afrika, Avrupa Birliği ve Amerika ülkeleri oldu. 122 ülkenin 67’sinde artış kaydettik. En fazla ihracat yaptığımız ülkeler listesinde Irak, İran ve Suriye, ilk üçte yer aldı. Irak’a 17,2 milyon, İran’a 13,8 milyon, Suriye’ye 10,6 milyon dolar ihracat gerçekleştirdik. 2025 Ocak-Mayıs dönemi ihracat performansımız 738,4 milyon dolar düzeyine ulaştı” diye konuştu.