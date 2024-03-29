Piyasalar Powell'ın mesajlarına kilitlendi

Dün ABD'de beklentilerin üzerinde gelen büyüme verileri sonrası pay piyasalarına yatay bir seyir hakim olurken, bugün Paskalya tatili dolayısıyla ABD, Avrupa ve Hong Kong'da piyasalar işleme kapalı olacak.

Analistler, Fed'in faiz indirimine ne zaman başlayacağına ilişkin belirsizliklerin devam ettiğini belirterek, bugün Fed Başkanı Powell'ın sözle yönlendirmelerinin yanı sıra kişisel tüketim harcamaları verilerinden Banka'nın gelecek dönemde atacağı adımlara dair ipuçlarının aranacağını ifade etti.

Avrupa borsalarında bugün işlem olmayacak

Avrupa borsalarına dün yatay seyir hakim olurken, bugün bölge genelinde tatil dolayısıyla pay piyasalarında işlem gerçekleşmeyecek.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Konseyi Üyesi Francois Villeroy de Galhau, ECB'nin muhtemelen bu baharda "ölçülü" faiz indirimine başlayacağını ve bunun Fed'in zaman diliminden bağımsız olarak gerçekleşeceğini söyledi. Villeroy, söz konusu indirimin nisan ya da haziranda gerçekleşmesinin "varoluşsal bir önem" taşımadığını kaydetti.

Asya piyasalarında pozitif seyir

Asya pay piyasalarına pozitif bir seyir hakim olurken, Hong Kong'da bugün tatil dolayısıyla işlem gerçekleşmedi.

Bugün Japonya meclisi, 2024 mali yılı için 112,5 trilyon yenlik (744 milyar dolar) bütçeyi yasalaştırırken, Maliye Bakanı Suzuki Şuniçi, açıklamasında, bütçenin "ertelenemeyecek acil zorlukların üstesinden gelmeyi" hedeflediğini bildirdi.