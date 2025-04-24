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Polonya Merkez Bankası'nın altın rezervi 9 yılda 400 ton arttı

Polonya Merkez Bankası (NBP) Başkanı Adam Glapinski, Polonya'nın şu anda 500 tondan fazla altına sahip olduğunu ve bu miktarın döviz rezervlerinin yüzde 20'sinden fazlasını oluşturduğunu söyledi. 2016'da rezerv 103 tonun altındaydı.

Haber Merkezi
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Polonya Merkez Bankası'nın altın rezervi 9 yılda 400 ton arttı
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Merkez Bankası rezerv varlık portföyünün istikrarını artırmak amacıyla sistematik olarak altın satın alıyor ve Şubat 2024'te bunların rezervlerin yüzde 20'sini oluşturmasını istediğini açıkladı.

Glapinski, “Şu anda 237 milyar doların üzerinde olan döviz rezervlerimiz Polonya'nın küresel finans sisteminde güvenli ve güvenilir bir katılımcı olma statüsünü güçlendiriyor. Altın kaynakları açısından da son yıllarda dünyanın önde gelen merkez bankalarından biri olma yolunda ilerledik” dedi.

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