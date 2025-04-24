Polonya Merkez Bankası'nın altın rezervi 9 yılda 400 ton arttı

Merkez Bankası rezerv varlık portföyünün istikrarını artırmak amacıyla sistematik olarak altın satın alıyor ve Şubat 2024'te bunların rezervlerin yüzde 20'sini oluşturmasını istediğini açıkladı.

Glapinski, “Şu anda 237 milyar doların üzerinde olan döviz rezervlerimiz Polonya'nın küresel finans sisteminde güvenli ve güvenilir bir katılımcı olma statüsünü güçlendiriyor. Altın kaynakları açısından da son yıllarda dünyanın önde gelen merkez bankalarından biri olma yolunda ilerledik” dedi.