Bakır, dolardaki düşüşle değer kazandı

Londra Metal Borsası'ndaki (LME) gösterge bakır, önceki seansta 9.481,50 dolar/ton ile 3 Nisan'dan bu yana en yüksek seviyesine ulaştıktan sonra, TSİ 11.40'ta %0,2 artışla 9.400,50 dolar/ton seviyesinde işlem gördü.

LME'de bakır, bu ay 8.105 dolar/ton ile 17 ayın en düşük seviyesini görmesinden bu yana %15'ten fazla değer kazandı.

ABD'li bir yetkilinin dün iki ülke arasındaki yüksek gümrük vergilerinin sürdürülebilir olmadığını söylemesinin ardından, tüccarlar ABD ile en büyük metal tüketicisi Çin arasındaki ticaret savaşına ilişkin son haberleri sindirirken Asya'daki hisse senetleri düşüşe geçti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Fed başkanını kovma tehditlerinden geri adım atması ve Çin'e karşı tutumunu yumuşatır gibi görünmesinin ardından dolar endeksinin düşmesiyle birlikte zayıflayan dolar, sanayi metallerini destekledi.

LME'de alüminyum %0,3 artışla 2.440 dolar/tondan, çinko %1,5 artışla 2.679,50 dolar/tondan, kurşun %0,7 artışla 1.959 dolar/tondan, kalay %1,2 artışla 31.700 dolar/tondan ve nikel %0,9 artışla 15.810 dolar/tondan işlem gördü.