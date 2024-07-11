Portföy yöneticileri kriz kahinine dönüştü: Kredi koşulları kötüleşecek

Uluslararası Kredi Portföy Yöneticileri Birliği (IACPM) tarafından yapılan bir ankette, dünyanın en büyük küresel finans kuruluşlarındaki portföy yöneticilerinin gelecek üç ay içinde kredi koşullarının kötüleşmesini beklediği ortaya çıktı.

144 finans kuruluşundaki portföy yöneticisiyle yapılan ankette, şirket temerrütlerinde ve daha geniş kredi spreadleri beklentilerinde artış olduğunu bildirildi.

IACPM'nin Toplam Kredi Temerrüt Endeksi, ikinci çeyrekte eksi 36,5 iken, üçüncü çeyreğin başında eksi 44,1'e düştü. Negatif rakam, genel olarak daha yüksek temerrüt ve daha geniş spread beklentisine işaret ediyor.

IACPM İcra Direktörü Som-lok Leung, daha geniş spread veya daha yüksek borçlanma maliyetleri tahminlerinin tipik olarak kredi koşullarının kötüleşmesi beklentisi anlamına geldiğini söyledi.

Leung, "Faiz oranları daha uzun süre yüksek kaldı ve borçlular devam eden enflasyonun yarattığı zorlukların yanı sıra sıkıntıyı hissetmeye başlıyor" dedi.