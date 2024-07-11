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BRICS'e talep artıyor: Azerbaycan da katılmak istiyor

Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı Sahibe Gafarova, ülkesinin BRICS'e katılmak istediğini açıkladı.

Haber Merkezi
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BRICS'e talep artıyor: Azerbaycan da katılmak istiyor
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Azerbaycan Milli Meclisinden yapılan açıklamada, Milli Meclis Başkanı Sahibe Gafarova'nın Rusya'nın St. Petersburg kentinde düzenlenen BRICS Parlamento Forumu'na katılarak konuşma yaptığı bildirildi.

"Bu ilkeler BRICS'in öncelikleridir"

Gafarova, uluslararası sistemin etkinliğinin sağlanması için ilişkilerin karşılıklı yarar ile saygı temelinde kurulması gerektiğini ve gerçek çok taraflılığın güçlendirilmesinin önemli olduğunu kaydetti.

Azerbaycan'ın hem ikili ilişkilerinde hem de çok taraflı formatlarda diyaloğu, işbirliğini ve dayanışmayı teşvik ettiğini belirten Gafarova, "Bu ilkeler aynı zamanda BRICS'in öncelikleridir. Azerbaycan, BRICS'e katılma arzusunu dile getiriyor." dedi.

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