Papara “Dünyanın En İyi Fintech Şirketleri” listesine girdi

CNBC, araştırma şirketi Statista ile yayınladığı “Dünyanın En İyi Fintech Şirketleri 2024” (The World’s Top Fintech Companies 2024) raporuyla en iyi 250 fintech şirketini açıkladı. Sekiz farklı kategorideki finansal teknoloji şirketlerini kapsayan raporda fiziksel şubeleri olmayan ve yalnızca dijital olarak faaliyet gösteren finansal kuruluşları ifade eden neobank kategorisine de listede yer verildi. Mart -Mayıs 2024 arasında 2 binden fazla şirket üzerine derinlemesine araştırma gerçekleştirilen raporda Papara, dünyanın en iyi 35 neobank’ından biri olarak yer aldı.

20 milyon kullanıcıya ulaşan Türkiye’nin lider finansal teknoloji şirketi Papara, en iyi fintech şirketlerinin yer aldığı listede geçen senenin ardından ikinci kez yer alarak Türkiye’yi temsil eden tek marka olmaya devam etti.

2014 yılından bu yana 460’tan fazla yeni neobank piyasaya sürüldü

İlk fintech dalgasıyla yükselişe geçen neobank’lar, düşük maliyetli ürünleri ve dijital odaklı yaklaşımları sayesinde, fiziksel şubelerle karşılaştırıldığında büyük ilgi görmeye devam ediyor. “Dünyanın En İyi Fintech Şirketleri 2024” raporundaki Statista verilerine göre; 2014 yılından bu yana 460'tan fazla yeni neobank piyasaya sürüldü. Raporda yer alan 35 neobank arasında Amerika, Almanya, İngiltere, Polonya, Kanada, Brezilya, Danimarka ve Kuzey Kore’den şirketler yer alırken Papara, Türkiye’den tek marka olarak öne çıktı.