Koç Holding'de yeni çalışma modeli 1 Eylül'de başlayacak

Sonbaharda ofise dönmeye hazırlanan Koç Topluluğu'nda 1 Eylül'den itibaren yeni bir çalışma modeline geçilecek.

Fortune Türkiye'nin haberine göre, ağustosta yapılacak resmi duyurunun ardından Koç Topluluğu çalışanları 4, yöneticiler 5 gün ofiste olacak.

Öte yandan, Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer M. Koç, holdingin 60. Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda açıklamalarda bulundu.

Mevcut işlerde ve yeni alanlarda yatırımlara devam edildiğini belirten Koç, Arçelik ve Whirlpool’un Avrupa’daki iştiraklerinin birleşmesinin bu stratejinin bir parçası olduğunu söyledi. Tofaş'taki son durumu da paylaşan Koç, şirketin Stellantis ile Türkiye satış ve dağıtım şirketini satın almak için Rekabet Kurumu onayını beklediğini bildirdi.

Ford Otosan'ın ticari araç üreticisi olarak yatırımlarını sürdürdüğünü ifade eden Koç, topluluğun yenilenebilir enerji yatırımlarının da devam ettiğini söyledi.