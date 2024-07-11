TFF başkanlık yarışında İsmail Uyanık adaylıktan çekildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkan adayları arasında yer alan İsmail Uyanık, seçimlere bir hafta kala adaylıktan çekildiğini duyurdu.

Uyanık, yayınladığı açıklamada, "Bu sistemde seçimleri kazanmak bir yana demokratik bir seçime katılmamızın anlamsız ve hatta dosyamızda mevcut 36 cesur imzanın seçime katılma yeter sayısına ulaşmasının mümkün olamayacağını gördüğüm için aday olmama kararımı Türk Futbol kamuoyuna duyururum" dedi.

Samsunspor'un eski başkanlarından İsmail Uyanık daha önce adaylığını açıklasa da seçime 1 hafta kala Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) başkan adaylığından çekildiğini bildirdi.

'Siyaset ve futbolun ayrılması mümkün değil'

Uyanık, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti:

"Bağımsız ve özerk futbol ilkesiyle çıktığım TFF Başkan Adaylığı yolunda;

Türk futbol paydaşlarının, futbol dışı aktörler tarafından yönetilmek ve yönlendirilmek konusunda aynı kararlılıkta olduğunu,

Futbol ailesinin de katkılarıyla siyaset ve futbolun ayrılmasının gelinen noktada mümkün olmayacağını,

TFF seçimlerinin aynı odaklı iki aday arasında geçebilmesi için uygun ortamın özenle oluşturulduğunu,

Türk Futbol Kulüplerinin, oluşan bu baskı ve korku ortamında, çaresizliklerinden sıyrılmak bir yana bu kaos ve futbol varoluşluğuna açıkça ortak olduklarını müşahede etmekle,

Bu sistemde seçimleri kazanmak bir yana demokratik bir seçime katılmamızın anlamsız ve hatta dosyamızda mevcut 36 cesur imzanın seçime katılma yeter sayısına ulaşmasının mümkün olamayacağını gördüğüm için,

Bana ve ilkelerime imza vererek destek olan tüm futbol paydaşlarına şükranlarımı sunmakla, gelinen noktada TFF seçimlerinde aday olmama kararımı Türk Futbol Kamuoyuyla paylaşırım."

Adaylar kimler?

TFF Başkan adaylığı resmileşen isimler ise Servet Yardımcı, Mehmet Büyükekşi ve İbrahim Hacıosmanoğlu oldu. Daha önce adaylığını açıklayan bir diğer isim olan Ardal Akış ise resmi adım atmadı.