Adil Sani Konukoğlu Spor Lisesi Kadın ve Erkek Futbol Takımları'ndan Türkiye derecesi

GAZİANTEP

Afyonkarahisar’da düzenlenen Türkiye Finalleri’nde Gaziantep’i temsil eden Adil Sani Konukoğlu Spor Lisesi Kadın Futbol Takımı Türkiye üçüncülüğü kazanırken, Erkek Futbol Takımı ise Türkiye ikincisi olma başarısı gösterdi.

Grup maçlarında Iğdır, Mardin, Kahramanmaraş, çapraz elemede ise Van temsilcileriyle oynadığı karşılaşmalardan başarılı sonuçlarla ayrılan Adil Sani Konukoğlu Spor Lisesi Kadın Futbol Takımı ile Bursa, Diyarbakır, Osmaniye, çapraz eleme müsabakasında ise Van temsilcileriyle oynadığı maçların tamamını kazanan Erkek Futbol Takımı, Türkiye’nin en iyi 8 takımı arasına adını yazdırarak Türkiye Finallerine katılma başarısı göstermişti.

Adil Sani Konukoğlu Spor Lisesi Müdürü Abdullah Taşdemir, 2021 yılından bu yana her yıl Türkiye finallerine katılma başarısı gösterdiklerini anımsatarak şunları kaydetti:

Kadın Futbol Takımımız geçen yıl şampiyon olarak, ülkemizi Çin de düzenlenen Dünya Liseler Futbol Şampiyonasında temsil etmişti. Bu yıl talihsiz bir yenilgi sonrası turnuvayı Türkiye üçüncülüğüyle tamamladık. Son iki yıldır bu organizasyonda yarı final oynamaya hak kazanan Erkek Futbol Takımımız ise Türkiye ikincisi olma başarısı gösterdi. Gençlerimizle gurur duyuyoruz. Adil Sani Konukoğlu Spor Lisesi olarak hem futbolda hem de diğer branşlarda elde ettiğimiz başarı çıtasını daha yukarıya taşımayı hedefliyoruz.”

Gaziantep’i Türkiye finallerinde iki takımla temsil etmenin önemine dikkat çeken Taşdemir, “Sporcularımız ile antrenörlerimiz Şenay Mangan, Abdullah Volkan Aydın, Vahap Can Kasaplıgil ve Uğur Alkan’ı tebrik ediyorum” diye konuştu.