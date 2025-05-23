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Real Madrid duyurdu: Ancelotti dönemi resmen sona erdi

İspanya Birinci Futbol Ligi'nin (LaLiga) 38. ve son haftasında yarın Real Sociedad'ı konuk edecek Real Madrid, teknik direktör Carlo Ancelotti yönetiminde son maçına çıkacak.

Haber Merkezi
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Real Madrid duyurdu: Ancelotti dönemi resmen sona erdi
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Real Madrid Kulübünden yapılan açıklamada, tecrübeli teknik adamın Santiago Bernabeu Stadı'nda oynanacak Real Sociedad maçı sonrasında takıma veda edeceği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Real Madrid Kulübü Başkanı Florentino Perez, Ancelotti'nin sonsuza dek Real Madrid ailesinin bir parçası olacağını belirterek, "Bu kadar çok başarıya ulaşmamıza yardımcı olan ve aynı zamanda kulübümüzün değerlerini örnek bir şekilde temsil eden bir teknik direktörden keyif aldığımız için gururluyuz." ifadesini kullandı.

Brezilya Futbol Federasyonu, geçen hafta yaptığı açıklamada, milli takım teknik direktörlük görevi için Ancelotti ile anlaşma sağlandığını duyurmuştu.

Brezilya'yı 2026 FIFA Dünya Kupası'na kadar yönetecek olan Ancelotti, gelecek ay Ekvador ve Paraguay'a karşı oynanacak Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) Dünya Kupası Eleme Grubu maçlarında milli takımın başında olacak.

65 yaşındaki İtalyan teknik adam, Real Madrid ile üçer Şampiyonlar Ligi, UEFA Süper Kupa ve ikişer FIFA Kulüpler Dünya Kupası, LaLiga, İspanya Kral Kupası ile İspanya Süper Kupa sevinci yaşadı.

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