Putin, sermaye çıkışının kontrol altına alınmasını istedi

Rus lider Vladimir Putin, başkent Moskova'da, Stratejik Kalkınma ve Ulusal Projeler Konseyi Toplantısı'nda konuştu.

Rusya’nın ihracatında Rus rublesinin payının hızla arttığına işaret eden Putin, “Dış ticaretimizde giderek daha fazla ödeme ruble ve dost para birimleriyle yapılıyor. İhracat ödemelerinde rublenin payı son 1,5 yılda yüzde 12’den yüzde 42’ye çıkarak 3 kattan fazla arttı.” dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, hükümetten sermaye çıkışının kontrol altına alınması ve mali piyasalardaki oynaklığın azaltılması için adımlar atılmasını istedi. Putin, rubledeki düşüşün ardından yükselen fiyatların yarattığı tehdit konusunda da uyarıda bulundu.

Putin televizyonda canlı yayınlanan toplantıda yaptığı konuşmada, hükümet ve Rusya Merkez Bankası'nın "diğer şeylerin yanı sıra ekonomideki verimsiz, spekülatif talebi sınırlamak, sermaye çıkışını kontrol etmek ve diğer mali piyasa katılımcılarının davranışlarını izlemek için çalışması gerektiğini" söyledi.

Putin, şu anda esas görevin enflasyonu izlemek olduğunu ve yetkililerin "ellerindeki araçları aktif olarak kullanmaları" gerektiğini vurguladı.