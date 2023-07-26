Rusya ayçiçek yağında vergiyi uzatacak

Rusya Ekonomi Bakanlığı, ayçiçek yağı ihracatından aldığı vergiyi 1 yıl süre ile uzatacak.

Yapılan açıklamaya göre, miktarı aydan aya ayarlanan ayçiçek yağı ihracat vergisi 31 Ağustos 2024'e kadar uygulanacak.

Kolza tohumu için ihracat yasağı da 29 Şubat 2024'e kadar devam edecek.