Rusya Merkez Bankası: Ticarette ruble ve dost ülke paralarının payı yüzde 80’e ulaştı

Rusya Merkez Bankası’ndan yapılan yazılı açıklamada, Moskova Borsasında ABD'nin yaptırımları nedeniyle dolar ve euro cinsinden gerçekleştirilen işlemlerin sonlandırılmasına ilişkin değerlendirmelere yer verildi.

Bloomberght'nin haberine göre Moskova Borsasına yönelik yaptırımların yalnızca iç Döviz piyasasındaki işlemlerin yapısını değiştirdiğine işaret edilen açıklamada, ihracattan kaynaklanan döviz girişinin ve ithalat için ödemelerin etkilenmeyeceği belirtildi.

Döviz kurlarının artık tezgah üstü piyasadan elde edilen verilerle belirleneceğinin kaydedildiği açıklamada, vatandaşların ve şirketlerin bankalardan dolar ve euro almalarıyla ilgili herhangi bir kısıtlama olmadığı ifade edildi.

Rus pazarında dolar ve euronun payının son yıllarda önemli oranda azaldığına dikkati çekilen açıklamada, "Bu, ticaretin Doğu'ya yönlendirilmesinin ve ödemelerin ruble, yuan ve dost ülkelerin diğer para birimlerine değişmesinin bir sonucudur. Bu para birimleri şu anda dış ticaret ödemelerinin yaklaşık yüzde 80'ini oluşturmaktadır." ifadeleri yer aldı.

Açıklamada, Moskova Borsasında yuanın payının yüzde 54 seviyesinde bulunduğu ve döviz işlemlerinde çok kullanılan para birimi olduğunun altı çizildi.

ABD Hazine Bakanlığı, Moskova Borsasını dün yaptırım listesine almış, kararın ardından Moskova Borsasında dolar ve euro cinsinden yapılan işlemler sonlandırılmıştı.

Rus yetkililer, ABD'nin uyguladığı tüm yaptırımların yasa dışı olduğunu belirtiyor.