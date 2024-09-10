Rusya, paralel ithalat listesini genişletti

Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, ülkede popülerliğini koruması nedeniyle Kia ve Hyundai otomobil markalarının paralel ithalatı yapılabilecek ürünler listesine eklendiğini bildirdi. Bakanlığından yapılan açıklamada, paralel ithalat listesinin genişletildiği belirtildi.

Kia ve Hyundai marka otomobillerin Rusya'da çok sayıda insan tarafından kullanıldığına işaret edilen açıklamada, "Paralel ithalat listesine Kia ve Hyundai markaları eklendi. Bu, iç pazara gerekli yedek parçaları sağlamayı mümkün kılacaktır." denildi.

Listeden giyim sektörüne yönelik 3 bin markanın ise çıkarıldığına işaret eden açıklamada, Rusya'daki yerli giyim sektöründeki üretimin 2022'den bu yana hızla geliştiği vurgulandı.

Açıklamada, "Rusya, yerli giyim üretimi için 2023'te 1,35 trilyon ruble (yaklaşık 14,8 milyar dolar) değerinde ürün ithal etti." ifadesine yer verildi.

Rus hükümeti, ülkede yabancı ürünlere yönelik talebi karşılayabilmek için paralel ithalatı 30 Mart 2022'de serbest bırakmış, ardından paralel ithalatı yapılabilecek markaların listesi hazırlanmıştı.

Paralel ithalat, orijinal bir ürünün, o ülkedeki distribütörü haricinde başka bir kişi veya firma tarafından yasal olarak ithal edilmesi olarak tanımlanıyor.