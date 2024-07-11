Son dakika... ABD enflasyon verisi açıklandı

ABD'de enflasyon, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yüzde 2 olan hedefine doğru ilerliyor. Haziran ayında ABD'de tüketici fiyatları bir önceki aya göre yüzde 0,1 düştü. Yıllık enflasyon yüzde 3 oldu. Ekonomistler ise haziran ayında fiyatları bir önceki aya göre yüzde 0,1 artmasını ve yıllık enflasyonun yüzde 3,1 olmasını bekliyorlardı.

Çekirdek tüketici fiyatları da Haziran ayında yüzde 0,2 olan beklentilerin altında yüzde 0,1 arttı ve yıllık artış yüzde 3,3 olarak gerçekleşti.

Piyasalar ne tepki verdi?

ABD’de beklentilerin altında açıklanan tüfe verileri sonrası, ons altın yüzde 1'in üzerinde prim yaptı ve 2408 dolara kadar yükseldi.

ABD 2 ve 10 yıllık tahvil faizleri yaklaşık 10 baz puan geriledi.

Dolar endeksi ise, 104,39 seviyesine kadar gerileyerek, gün içi en düşük seviyesini gördü.