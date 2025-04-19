S&P Global, Yunanistan'ın kredi notunu yükseltti

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P Global, Yunanistan'ın kredi notunu mali hedefleri uyumu nedeniyle yükseltti.

S&P Global'den yapılan açıklamaya göre, Ülkenin uzun dönem yerel ve yabancı para cinsinden kredi notu "BBB-"den "BBB"ye, kısa dönem yerel ve yabancı para cinsinden kredi notu "A-3"ten "A-2"ye çıkarıldı.

S&P Global, vergi uyumunu iyileştirme çabalarının, dayanıklı ekonomik büyümeyle birleşince Yunanistan'ın mali hedeflerin üzerinde performans göstermeye devam etmesini sağladığına işaret etti.

Kurumun değerlendirmesinde "Zorlu dış ortama rağmen, çoğu senaryoda Yunanistan'ın net borcunun GSYH'ye oranı daha da düşecek; bizim temel senaryomuzda ise önümüzdeki dört yıl içinde bu oranın yılda ortalama 6 puan düşmesini bekliyoruz." denildi.

Kamu Borç Yönetimi Ajansı'nın (PDMA) nakit pozisyonunun Yunanistan'a ek bir tampon sağladığı ve bu tamponun GSYH'nın yaklaşık %15'i olması nedeniyle önümüzdeki üç yıllık borç vadesini karşılamasının beklendiğine işaret edildi.

Yunanistan'ın dış dengesizlikleri önemli ölçüde iyileşirse notların yeniden yükseltebileceği ifade edildi.

Yunanistan ekonomisinin Euro Bölgesi emsallerinden daha iyi performans göstermeye devam etmesinin beklendiği belirtilen değerlendirmede, GSYH büyümesinin 2025-2028 arasında ortalama %2,3 olacağı öngörüldü.

Not artırımının ardından görünüm "pozitif"ten "durağan"a revize edildi.