S&P, Sırbistan'ın kredi notunu yükseltti

S&P Global'den yapılan açıklamaya göre, Ülkenin uzun ve kısa dönem yabancı para cinsinden kredi notu "BB+"dan "BBB-"ye çıkarıldı.

Açıklamada, ükümetin Expo Belgrade 2027 (Expo 2027) ile ilgili altyapı harcamalarıyla kısmen desteklenen güçlü iç talebin, Sırbistan'ın GSYH'sinin 2024'te ve sonraki birkaç yılda %4 oranında artacağını öngörmelerine yol açtığını belirtildi.

"Sırbistan'ın istikrarlı GSYH büyümesi ve ihtiyatlı politika yapımının mali baskıları kontrol altına almasına ve kamu borcu seviyelerini makul seviyede tutmasına yardımcı olacağını umuyoruz." denilen açıklamada, daha güçlü dış tamponların, bol miktarda ve giderek daha fazla çeşitlendirilen net doğrudan yabancı yatırım ile birlikte, olası dış şoklara karşı koruma sağlayacağına dikkat çekildi.

Kredi notunun görünümü not artırımının ardından "pozitif"ten "durağan"a revize edildi.