Stellantis, elektrikli Fiat 500 modelinin üretimini durdurdu

Stellantis diğer küresel elektrikli araç üreticileriyle beraber son dönemde Avrupa'da görülen talep eksikliğinden etkilenmiş durumda.

Fransız-İtalyan otomobil devi Stellantis, Avrupa'dan gelen siparişlerin azalması nedeniyle Cuma günü itibarıyla elektrikli Fiat 500 modelinin bir ay boyunca üretilmeyeceğini duyurdu.

Bu hamle, Avrupa'daki elektrikli araç pazarında, özellikle Çinli rakip firmalara karşı ayak uydurmakta zorlanan ve bu nedenle talep eksikliği yaşanan bir dönemde geldi.

Birkaç Avrupa menşeli elektrikli araç ve batarya üreticisinin, önümüzdeki aylarda öngörülen talep düşüşünü göz önünde bulundurarak üretim kapasitelerini ve beklentilerini yeniden şekillendirecekleri belirtiliyor.

Ancak, bu durum sadece Avrupa'daki elektrikli araç üreticileri ile sınırlı değil; dünya genelindeki çeşitli düzenlemeler, uluslararası elektrikli araç üreticileri için de engeller oluşturdu.

Avrupa Birliği (AB), Çinli elektrikli araç üreticilerine karşı daha yüksek gümrük tarifeleri uygulamaya başladı çünkü Pekin’in kendi ülkesindeki firmalara haksız şekilde sübvansiyon sağladığından endişeleniyor. Bu durum, Çinli araçların AB’de çok daha düşük fiyatlarla satılmasına ve Avrupa elektrikli araç üreticilerinin pazar paylarının daralmasına yol açtı.

Fakat bu durum önemli bir tepkiye yol açtı; çünkü AB’nin net sıfır emisyon hedeflerine ulaşmasının güçleşeceği endişeleri var. Çinli elektrikli araçlar, AB'deki elektrikli araç sahipleri arasında en popüler olanlar çünkü nispeten daha ucuzlar ve daha fazla özelliğe sahipler.

Şimdi Çinli elektrikli araçların AB’de daha pahalı hale gelmesi, blok genelinde elektrikli araç sahipliğinin olumsuz etkilenebileceği endişelerini artırdı.

Elektrikli Fiat 500, Torino'daki Mirafiori fabrikasında üretiliyordu. Stellantis, bu fabrikanın dönüşümü için 100 milyon Euro (3,7 milyar Türk Lirası) civarında yatırım yapılacağını açıklamıştı.

Bu yatırımla şu an tam elektrikli olan Fiat 500'ün, hibrit modelinin geliştirileceği, daha yüksek performanslı bataryaların tasarlanacağı söyleniyor. Aracın hibrit versiyonunun üretimine 2026 yılında başlanması bekleniyor.

Stellantis, Kuzey Amerika pazarındaki payının devam eden düşüşü ile birlikte, 2024 yılının ilk yarısında geçen yıla kıyasla düşüşteydi.

Yılın ilk yarısında net gelirler 85 milyar euro (3,2 trilyon Türk Lirası) olarak kaydedildi ve bu, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14'lük bir düşüşü temsil ediyor.

Net kâr 5,6 milyar euroya geriledi ve bu, 2023 yılının ilk yarısına göre yüzde 48'lik bir azalmayı gösteriyor. Düzeltilmiş operasyonel gelir ise 8,5 milyar euro (320 milyar TL) olarak belirlendi ve bu, geçen yılın ilk yarısına göre 5,7 milyar euro (214,6 milyar TL) daha az.

Şirketin 2024 yılının ilk yarısına ait sonuçları hakkında Stellantis CEO'su Carlos Tavares, “Sonuçlar beklentilerimizin altında kaldı, bu da hem zorlu bir sektör bağlamını hem de kendi operasyonel sorunlarımızı yansıtıyor," diye konuştu.

“Düzeltici önlemler alınması gerekiyor ve bu önlemler alınıyor da; ayrıca bu yıl 20'den fazla yeni aracın lansmanı ile heyecan verici bir giriş yaptık ve bu da iyi bir şekilde uygulandığında daha büyük fırsatlar sunacak." ifadelerini kullandı.

Stellantis, Maserati, Chrysler, Opel, Citroen, Peugeot ve Vauxhall gibi bir dizi başka markanın da sahibi.