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Tesla iş ilanı yayınladı! Rekabetçi maaş, hisse ve kapsamlı sosyal haklar dikkat çekti

ABD’li elektrikli araç devi Tesla, araç filosundan ve Tesla botlarından gelen verileri etiketlemek için Utah’ta veri etiketleyicileri işe alacak. Şirketin ilanında yer alan rekabetçi maaş, sağlıktan, eğitime, hisse alımından diğer finansal avantajlara kadar pek çok sosyal hak dikkat çekiyor.

Haber Merkezi
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Tesla iş ilanı yayınladı! Rekabetçi maaş, hisse ve kapsamlı sosyal haklar dikkat çekti
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Dünyanın en değerli otomotiv markası Tesla, iş ilanı yayımladı. Veri etiketleyici olarak yayımlanan ilanda sosyal hak ve finansal avantajlar dikkat çekiyor.

Veri etiketleme çalışanı arıyor

Şirket, kariyer sayfasında iş ilanı yayınladı. Çalışanlar, şirketin büyük araç filosundan ve geliştirme aşamasındaki insansı botlarından gelen verileri etiketlemek için şirket içi araçlarla çalışacak. Veriler görüntü ve videoları içerecek ve etiketleme, bunların otonom çalışmasını amaçlayan yazılımın geliştirilmesine katkıda bulunacak.

Deneyim aramıyor, yazılımdan anlaması yeterli

Tesla, iş tanımında “Yapay zeka veya veri etiketlemede önceki deneyim gerekli değildir. Bu rol için mükemmel aday uyumlu, mantığı birden fazla farklı senaryoya uygulayabilen, detaylara dikkat eden, bilgisayar ve diğer yazılımlarla deneyimi olan ve hızlı tempolu bir çalışma ortamından hoşlanan biridir.” diyor.

Rekabetçi maaş ve kapsamlı finansal avantajlar sunuyor

Tesla ilanında, “Rekabetçi maaşın yanı sıra, tam zamanlı bir Tesla çalışanı olarak işe alındığınız ilk günden itibaren aşağıdaki avantajlardan yararlanmaya hak kazanırsınız” ifadelerine yer verdi. Alınacak personel için 2 tıbbi plan seçeneği, aile kurma, doğurganlık, evlat edinme ve taşıyıcı annelik destekleri, diş ve göz tedavisi için maaş çeki, Sağlık Tasarruf Hesabı, çalışan hisse senedi satın alma planları ve diğer finansal avantajlar bulunuyor.

Sosyal haklar ve indirimler de bulunuyor

Şirket tarafından ödenen Temel Hayat, AD&D, kısa vadeli ve uzun vadeli maluliyet sigortası, çalışan yardım programı, hastalık ve tatil izni ve ücretli tatiller de çalışana sunulan sosyal haklar arasında bulunuyor. Ayrıca, işe alınacak personel çocuk bakımı ve ebeveynlik destek kaynakları, kilo verme ve tütün bırakma programları ile Tesla Bebekleri programından yararlanabilecek. Bunun yanında çalışan indirimleri ve ayrıcalıkları gibi pek çok program da çalışana sunulacak. 

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