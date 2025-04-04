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Trump'tan çağrı: Faizleri indir Jerome ve artık siyaset oynamayı bırak!

ABD Başkanı Donald Trump, Fed Başkanı Jerome Powell’a faiz indirimi çağrısı yaparak, bunun için “mükemmel bir zaman” olduğunu ve Powell’ın artık siyaset yapmayı bırakması gerektiğini söyledi.

Haber Merkezi
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Trump'tan çağrı: Faizleri indir Jerome ve artık siyaset oynamayı bırak!
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ABD Başkanı Donald Trump, Fed Başkanı Jerome Powell’a faiz indirimi çağrısında bulundu. Sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yaptığı paylaşımda Trump, mevcut ekonomik verilerin Powell’a faiz indirme yönünde güçlü bir zemin sunduğunu öne sürdü.

"Faiz indirmek adına mükemmel bir zaman"

Trump, açıklamasında Powell’ı “geç kalmakla” suçlarken, bu kez farklı bir tutum sergilemesi gerektiğini ifade etti. “Şu an, Fed Başkanı Jerome Powell için faiz indirmek adına MÜKEMMEL bir zaman” ifadelerini kullanan Trump, Powell’ın gecikmeleriyle bilinen bir isim olduğunu ancak bu kez hızlı davranarak imajını değiştirebileceğini belirtti.

"Faizleri indir Jerome ve artık siyaset oynamayı bırak!"

Ekonomik göstergelerde son iki ayda yaşanan gelişmelere dikkat çeken Trump, enerji fiyatlarının, faizlerin ve enflasyonun gerilediğini; yumurta fiyatlarının yüzde 69 oranında düştüğünü; istihdamın ise arttığını vurguladı. Tüm bu gelişmeleri “Amerika için büyük bir zafer” olarak nitelendiren Trump, Powell’a doğrudan seslendi: “Faizleri indir Jerome ve artık siyaset oynamayı bırak!”

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