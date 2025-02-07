Yen ve faizde Japonya sürpriz yapabilir

Dolar/yen, bugün açıklanacak olan ABD tarım dışı istihdam raporunun aşağı yönlü sürpriz yapması durumunda hafta sonu öncesinde 150 seviyesini test edebilir.

Bu analizi Forex.com ve City Index'ten Matt Simpson yaptı ve Japonya Merkez Bankası (BoJ) Politika Kurulu üyesi Tamura'nın Banka'nın politika faizini en az yüzde 1'e yükseltmeye çağırmasının ardından şahin bahisleri arasında yen'in en güçlü ana para birimi olduğunu belirtti.

Analist, "BoJ'un politika faizinin şu anda yüzde 0,5 civarında olması, piyasanın bu yıl iki faiz artışı daha fiyatlandırdığını gösteriyor" dedi.

USD/JPY bu dakikalarda yüzde 0,1 artışla 151,60 seviyesinde bulunuyor.

Ücret baskıları BoJ'un mayısta faiz artırmasına neden olabilir

Capital Economics'e göre, Japonya Merkez Bankası (BoC), çoğu kişinin politikayı sıkılaştırmasını beklediği zamandan çok önce, mayıs ayında faiz oranlarını tekrar artırabilir.

Capital Economics ekonomisti Marcel Thieliant, artışın yükselen ücret baskıları konusundaki endişeler arasında gerçekleşeceğini söyledi.

Ekonomist, şirketlerin ciddi işgücü sıkıntısıyla karşı karşıya olmasıyla, bu yılki Shunto ücret müzakerelerinde yine güçlü bir gösteri olabileceğini belirtti.

Thieliant, bunun BoJ'u piyasaların şu anda fiyatladığından önce oranları artırmaya teşvik etmesi gerektiğine işaret etti.