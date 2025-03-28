Yumurta kralından dev hamle! ABD’li rakibini satın alıyor

ABD’deki yumurta krizi piyasayı hareketlendirirken, sektörde yeni anlaşmalar ve büyüme adımları atılıyor. Dünyada görülen kuş gribi vakaları, küresel arz talep ve fiyat dengesini de bozdu.

Yumurta kralı en büyük hamlesini yaptı

Sektörde pek çok şirket kritik kararlar alıyor. "Yumurta Kralı" olarak bilinen Brezilyalı girişimci Ricardo Faria'nın sahibi olduğu Global Eggs şirketi, ABD'li yumurta üreticisi Hillandale Farms'ı 1.1 milyar dolara satın almak üzere anlaşma sağlandı.

Fario, anlaşmanın yumurta fiyatlarını artıran ve ABD'nin Brezilya'dan ithalatı artırmasına neden olan kuş gribi sebebiyle ABD'deki arz sıkıntısıyla ilgisi olmadığını belirtti.

“Yumurta tüm sosyal ve ekonomik sınıflarda temel bir gıda maddesi”

Yumurta tüketiminin küresel olarak artmaya devam edeceğinden emin olduğunu dile getiren Ricardo Faria, son 15 senede yumurta tüketim kalıplarında bir değişim olduğunu dile getirdi. Önceleri yumurtaya öncelikle düşük gelirli hanelerin rağbet ettiğini fakat yumurtanın tüm sosyal ve ekonomik sınıflarda temel bir gıda maddesi haline geldiğini belirten Faria, "Dünyaya ve özellikle Batı dünyasına bakıyoruz" ifadelerini kullandı.

Halka arz planlanıyor

Faria, Hillandale satın alımının bir parçası olarak, Brezilyalı yatırım bankası BTG Pactual'ın özel sermaye kolunun, gruptaki yüzde 11'lik hissesi karşılığında Global Eggs'e 300 milyon dolar yatırım yapacağını dile getirdi

Faria, Hillandale satın alımını söylemeden önce Global Eggs'in New York'ta bir halka arz planladığını, fakat şimdilik şirketin son satın alımını entegre etmeye ve markalarını güçlendirmeye odaklanacağını belirtti.