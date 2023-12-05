2030’a hazırlık için 2024 yılında yapılması gerekenler

Tolga ELİGÜL - Datassist Kurumsal İletişim & İK Müdürü

Bugünün hatta yarının planını kolayca yapabiliyoruz. Fakat yaptığımız tüm çalışmaların boşa gitmemesi için çıtayı biraz daha uzağa koymamız gerek. 2020 başlarında karşılaştığımız Pandemi gibi sıra dışı bir etken olmadığı sürece bahanemizin de olmaması gerekir. Z Kuşağına yeni yeni alışmaya başlıyorduk. Daha tam anlayamadan da uzaktan çalışmalar, Kısa Çalışma Ödenekleri ve Hibrit benzeri çalışma modellerinin ortasında bulduk kendimizi.

Çalışan yanındayken bağlılığını sağlamak çok kolaydı. Uzaktan motive olmak isteyen çalışanlar için yeni fikirlere de açık olmak gerekiyordu. Pandemi perdesi aradan kalkarken, İş yerim için ne yapabilirim kuşağından, İş yerim benim için ne yapabilir kuşağıyla karşı karşıya kaldık. Türlü çözümler ürettik hala üretmeye devam ediyoruz.

Peki 2030 için hazır mıyız? Çok erken, haklısınız ama hazırlanmamız gerek. Bunun için de sektörün nereye gittiğine bakmalı, kendi eksiklerimizi çıkarmalı ve yol haritamızı oluşturmalıyız. Başlıkları oluşturmaya başlayalım; ilk sıraya yadsıyamayacağımız teknoloji unsurunu koymak gerek.

İş Süreçlerinde Teknoloji ve Yapay Zekâ

İş süreçlerinde otomasyonu ve yapay zekayı entegre etmek, verimliliği artırmak, insan hatalarını azaltmak ve iş akışlarını optimize etmek için harika bir strateji olabilir.

İşletmenizin hangi süreçlerde otomasyon ve yapay zekâ kullanımına ihtiyaç duyduğunu belirleyin. Hangi alanlarda manuel işlemler zaman alıyor veya hata riski yüksek? Belirli hedefler belirleyin: verimlilik artışı, maliyet azaltma, müşteri memnuniyeti gibi başlıklar ve önceliklendirmelerle ilerleyebilirsiniz. İşletmenizin ihtiyaçlarına en uygun otomasyon ve yapay zekâ araçlarını araştırıp, iş süreçlerinize en uygun çözümleri seçmelisiniz. Yeni teknolojileri etkin bir şekilde kullanabilmek için çalışanlarınıza gerekli eğitimleri sağlayın. Kullanacağınız teknoloji araçlarının da nasıl kullanılacağı konusunda personelinizi yetkin hale getirin.

Yeni nesil çalışanları iş gücüne çekmek ve elde tutmak herhalde en zorlandığımız alanlardan biri. Bunları; esnek çalışma saatleri, uzaktan çalışma imkanları ve esnek izin politikaları gibi esneklik sunan modeller, yeni nesil çalışanlar için cazip olabilir. Çeşitlilik ve dahil etme odaklı bir iş ortamı oluşturmak, farklı bakış açılarına ve perspektifl ere değer veren bir kültür oluşturmanıza yardımcı olur. Yeni nesil çalışanlar kariyerlerini sürekli olarak geliştirmek isterler. Onlara sürekli eğitim ve gelişim fırsatları sunarak şirket içindeki ilerleme fırsatlarını destekleyebilirsiniz. Açık iletişim kanallarıyla çalışanlarınıza düzenli geribildirimler sunarak onların gelişimlerine ve katkılarına değer verdiğinizi gösterebilirsiniz. Geleneksel kariyer yollarının dışında, esnek kariyer ve ilerleme fırsatları sunmak, yeni nesil çalışanların farklı deneyimler kazanmalarına ve çeşitli rollerde kendilerini geliştirmelerine olanak tanır. Uzaktan çalışma ortamında güvenlik risklerini en aza indirmek için gerekli önlemler alınmalıdır. Uzaktan ve Hibrit çalışmalarda, veri güvenliği politikaları, şifreleme yöntemleri ve güvenlik yazılımları gibi önlemler bu kapsamda önemlidir.

Çalışanı destekleyen politikalar

Çalışanların duygusal ve fiziksel refahını destekleyen programlar ve kaynaklar sunmak; bir nevi Yan hak yönetimine geçişle desteklenebilir. İş yerinizin büyüklüğüne göre içerde sabit bir danışman veya dışardan alınan bir hizmetle; terapi oturumları veya psikolojik destek grupları gibi mental sağlık kaynakları sunulabilir. Ayrıca, stres yönetimi, duygusal zekâ ve zihinsel sağlıkla ilgili kısa ama sürekli eğitimler; fitness salonu üyelikleri, spor etkinlikleri, yoga veya meditasyon dersleri gibi fiziksel sağlık teşvikleri sunmak, çalışanların aktif kalmasına ve fiziksel sağlıklarını korumalarına yardımcı olacaktır. Kapsamlı sağlık sigortası, sağlık taramaları, aşılar ve wellness programları gibi sağlıkla ilgili avantajlar sunmak, çalışanların fiziksel sağlıklarını korumalarına destek olabilir.

Tabii Çeşitlilik ve Kapsayıcılık olmazsa olmazlar arasında. Çeşitlilik ve farklı kültürlere saygı, bir iş ortamında önemli bir faktördür. İş yerinde bu tür bir ortamı oluşturmak ise ayrı bir süreç. İş yerinde çeşitlilik ve kapsayıcılık politikaları belirlemek ve bu politikaların uygulanmasını sağlamak önemlidir. Bu politikalar, ayrımcılığı önlemeye, eşitlik sağlamaya ve herkesin kendini ifade etmesine olanak tanımaya yönelik olmalıdır. İşe alım, terfi ve ödüllendirme süreçlerinde adaleti ve eşitliği sağlamak için insan kaynakları politikaları gözden geçirilmeli ve gerekli düzenlemeler yapılmalıdır. Çeşitliliği ve farklı kültürleri saygıyla karşılayan bir iş ortamı, çalışanların kendilerini daha iyi ifade etmelerine, motivasyonlarını artırmalarına ve daha üretken olmalarına olanak tanır. Bu nedenle, iş yerinde çeşitliliği teşvik etmek ve kapsayıcı bir ortam sağlamak önemlidir.

Ölçme ve Veri Analitiği ile çalışmaya hazır olmak gerek. Yapılan her iş, ürün, hizmet ölçülebilir olmalı. Veri analitiği, işe alım süreçlerinde hangi kaynakların en etkili olduğunu, hangi iş ilanlarının daha fazla başvuru aldığını veya hangi adayların daha uzun süre şirkette kaldığını analiz ederek işe alım stratejilerini optimize etmeye yardımcı olabilir. Performans değerlendirmeleri ve geri bildirimler, performansı etkileyen faktörleri analiz ederek hangi alanlarda gelişim gerektiğini belirlemede kullanılabilir. Çalışana karşı gelemeyeceği sayısal veriler koymak sizlerin de işini kolaylaştıracaktır. İK süreçlerinin maliyetlerini ve verimliliğini analiz etmek, bütçe yönetimi için önemlidir. Hangi süreçlerin daha fazla maliyet getirdiği veya hangi süreçlerin daha verimli olduğu belirlenerek buna göre stratejiler geliştirilebilir.

Liderlik seçimleri ise iş yerinizin geleceğini belirleyecektir. Değişen koşullara hızla adapte olabilme ve esneklik gösterebilme yeteneği geleceğin liderleri için kritik bir beceridir. Liderlerin belirsizliklerle başa çıkma, hızlı değişimleri yönetme ve yeni durumlara uyum sağlama yetenekleri ön planda olmalıdır. Empati, iletişim becerileri ve insan odaklı yönetim, geleceğin liderlik becerileri arasında önemli bir yer tutar. Liderlerin duygusal zeka geliştirmesi, takım üyeleriyle etkili iletişim kurması ve farklı bakış açılarını anlayarak yönetimi sürdürmesi gerekmektedir.

Hayat bize sürekli yeni tecrübeler kazandırıyor, daha da olacak. Sonunun olmaması ürkütücü gibi görünse de güzel bir maceranın da kapılarını açtığını unutmayın. Asıl karar, kapıya ulaştığınızı mı vurgulayacaksınız?

Yoksa o kapıdan geçecek misiniz?