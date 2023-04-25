● Telekomünikasyon sektöründe 15 yılı aşkın uluslararası deneyime sahip olan Yago Lopez, Vodafone Türkiye Şebekeden Sorumlu İcra Kurulu Başkan Yardımcısı olarak atandı.

● Vodafone açıklamasına göre, Lopez, geleceğin teknoloji ve hizmetlerinin sunulabilmesi için Vodafone Türkiye’nin şebeke ve bilgi işlem altyapısının geliştirilmesinden sorumlu olacak.

Vodafone kariyerine İspanya’da başlayan Yago Lopez, sonrasında Düsseldorf’taki Vodafone Group organizasyonuna geçerek Vodafone ülkelerinin ve iş ortağı olunan pazarların şebeke performanslarının sorumluluğunu üstlendi.

2012 yılında Vodafone İrlanda’da kariyerine devam eden Lopez, 4G geçişine başarılı bir şekilde liderlik etti. 2013 yılında Vodafone Hutchison Avustralya’ya katılan Lopez, Vodafone Avustralya ve TPG Telecom’un birleşmesiyle TPG bünyesinde Kablosuz İletişim Ağlarından Sorumlu Genel Müdür olarak görev yaptı. Bu görevi süresince 5G’nin yayılması ve Avusturalya’nın büyük şehirlerinde nüfusun yüzde 85’inin 5G kullanması için yapılan çalışmalara öncülük etti.

Son olarak TPG Telecom’da Teknoloji, Strateji ve İnovasyondan Sorumlu Genel Müdür olarak görev yapan Lopez; ağ paylaşımı, spektrum işlemleri ve 5G kullanımı gibi altyapı ve teknolojik hizmetler alanındaki girişimlerde aktif rol aldı.

● Ford Otosan Genel Müdür Başyardımcısı olarak görev yapan Dave Johnston, 1 Mayıs’tan itibaren Genel Müdür Başyardımcısı-Batarya ve Ortaklıklar olarak atanırken, Johnston’un görevini de Josephine Payne üstlenecek.

● Ford Otosan’da Genel Müdür Başyardımcısı olarak görev yapan Dave Johnston, 1 Mayıs tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Genel Müdür Başyardımcısı – Batarya ve Ortaklıklar olarak atandı.

Ford Otosan açıklamasına göre, Dave Johnston, Ford ve Ford Otosan arasındaki iş birlikleri ve batarya entegrasyon süreçlerinin yönetimi ile Ford Otosan’ın büyüme stratejilerinden sorumlu olacak.

Johnston’ın yeni görevine atanması ile birlikte, Ford Otosan Genel Müdür Yardımcılığı görevini, 2021 yılından itibaren Craiova Fabrikası Lideri olarak görev alan Josephine Payne üstlenecek. Payne, mühendislik, tasarım, satın alma, kalite ve yurt içi satış gibi kilit alanları denetlerken, şirketin stratejisi yönünde ilerlemesi için üst düzey yönetim ekibiyle yakın bir şekilde çalışacak.

Ford Otosan’a 2019 yılında Ford Otosan Genel Müdür Başyardımcısı olarak katılan Johnston, lisans eğitimini Cambridge Üniversitesi (İngiltere) Ekonomi Bölümü’nde tamamladı ve aynı üniversitede İmalat Liderliği Yüksek Lisansı’ndan mezun oldu. Johnston, muhasebe alanında CIMA sertifikasına sahip.

1995 yılında Ford İngiltere’de çalışmaya başlayan Johnston, 2003 yılına kadar Üretim, Ürün Geliştirme, Kâr Analizi ve Pazarlama ve Satış alanlarında çeşitli finans pozisyonlarında görev aldı. 2003-2010 yılları arasında Ford’un Premier Otomotiv Grubu’nda birçok yöneticilik sorumluluğu üstlendi ve ardından Ford’a Asya Pasifik Bölgesi Binek Araç Ürün Geliştirme Finans Müdürü olarak geri döndü.

2011-2013 yılları arasında Bangkok’ta Güneydoğu Asya bölgesinden sorumlu CFO olarak görev alan Johnston, 2013-2016 yıllarında Ford Avrupa’da Ürün Geliştirme Finans Müdürü ve İmalat Finans Müdürü, ardından da Almanya’da Global Araç Programları Finans Müdürü rolünü üstlendi.

2017-2018 yılları arasında Ford Asya Pasifik’ten sorumlu CFO olarak Şangay’da görev yapan Johnston, 2019 itibarıyla Genel Müdür Başyardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmadan önce 2018-2019 yıllarında Ford Çin’de CFO olarak görev yaptı.

2022 yılında Craiova Fabrikası’nın Ford Avrupa’dan Ford Otosan’a devri ile Ford Otosan Craiova Başkanı olarak Ford Otosan’a katılan Josephine Payne ise Southampton Üniversitesi Elektronik Mühendisliği Bölümü’nden ve Karlsruhe Üniversitesi Elektronik Mühendisliği Yüksek Lisansı’ndan mezun oldu.

Payne, 1996 yılında Ford Avrupa’ya katıldı ve 2013 yılına kadar Liverpool, Köln ve Dunton’da üretim alanında birçok farklı sorumluluk üstlendi. 2013-2017 yılları arasında Ford Kuzey Amerika’da Küresel Aktarma Organları Montaj Müdürü olarak görev yapan Payne, ardından Ford Avrupa’ya Üretim Alanı Müdürü olarak döndü.

2018 yılında Craiova Motor Fabrikası Müdürü olarak atanan Payne, 2018-2022 yılları arasında Ford Romanya’da Fabrika Müdür Yardımcısı-Craiova Araç Operasyonları ve Ford Romanya Başkanı ve Craiova Saha Direktörü görevlerini üstlendi.

• Anadolu Sigorta’da 2021 yılından bu yana Kurumsal Strateji ve Performans Yönetimi Başkanı olarak görev yapan Taylan Matkap, 19 Nisan 2023 tarihinde Genel Müdür Yardımcılığı görevine atandı.

• Ankara Üniversitesi İstatistik Bölümü’nden mezun olduktan sonra Boston Üniversitesi Aktüerya Bilimleri ve Finans Bölümü’nde lisansüstü eğitim programını tamamlayan Taylan Matkap, profesyonel kariyerine 2003 yılında sigorta sektöründe başladı. Çeşitli sigorta şirketlerinde görev aldıktan sonra, 2008 yılında Aktüerya Bölüm Yöneticisi olarak Anadolu Sigorta kariyerine başlayan Matkap, 2021 yılında Kurumsal Strateji ve Performans Yönetimi Başkanlığı görevine getirildi.

19 Nisan 2023 tarihinde Anadolu Sigorta Genel Müdür Yardımcılığı görevine atanan Taylan Matkap, 2018-2021 yılları arasında Aktüerler Derneği başkanlığı görevini yürüterek, meslek örgütü adına Avrupa Aktüerler Birliği (AAE) ve Uluslararası Aktüerler Birliği (IAA) ile ilişkilerin geliştirilmesi konusunda görev yaptı. Belçika Aktüerler Enstitüsü (IABE) üyesi de olan Matkap aynı zamanda İstanbul Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim dalında doktora eğitimini sürdürmektedir..

• Setur Turizm Genel Müdür Yardımcılığı görevine, şimdiye kadar farklı kurumlara liderlik eden deneyimli yönetici Koray Küçükyılmaz getirildi.

• Orta Doğu Teknik Üniversitesi İşletme Bölümü’nden 1992 yılında mezun olan Koray Küçükyılmaz, ikinci lisansını 2021 yılında İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölümü’nde tamamladı. Kariyerine 1992 yılında Yaşar Holding’de başlayan Küçükyılmaz, 2004-2013 yılları arasında Öger Grup Türkiye bünyesinde Genel Müdürlük dahil olmak üzere farklı pozisyonlarda çalıştı. Tatilsepeti.com şirketinde 2014-2023 yılları arasında Genel Müdür görevinde bulunan Küçükyılmaz, kariyerine 14 Nisan 2023 tarihi itibarıyla Setur’da Turizm Genel Müdür Yardımcısı olarak devam edecek.