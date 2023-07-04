Ayın yükselenleri

Pınar Su ve İçecek Genel Müdürlüğüne Koral Kalpaklıoğlu atandı.

2011 yılında Bilkent Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi Bölümü’nden mezun olan Kalpaklıoğlu, çalışma hayatına, 2011 yılında Pınar Su ve İçecek şirketinde Genel Müdür Asistanı olarak başladı. 2015 yılında Operasyonlar Direktörü görevini üstlendi. Görev yaptığı süre içinde Türkiye’nin uluslararası pazarlarda yer alan güçlü markalarından biri olmasına katkı sağlayan Koral Kalpaklıoğlu, Nisan 2023 tarihinde Pınar Su ve İçecek Genel Müdürlüğü’ne atandı.

Anadolu Sigorta Genel Müdür Yardımcılığına İdil Pamir atandı.

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümü mezunu olan İdil Pamir, yüksek lisans eğitimini Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü Sigorta Bölümü’nde tamamladı. 1997’de Anadolu Hayat Sigorta’da Ar-Ge ve Aktüerya Müdürlüğü’nde Uzman Yardımcısı olarak iş hayatına başladı. Nisan 2004 tarihinde, sağlık sigortası branşının Anadolu Hayat Sigorta’dan, Anadolu Sigorta’ya geçişi ile birlikte Anadolu Sigorta’da Sağlık Sigortaları Müdürlüğü’nde Müdür Yardımcısı olarak görev aldı. 2010-2016 yılları arasında Sağlık Sigortaları Müdürü olan İdil Pamir, bu sorumluluğu kapsamında Türkiye Sigorta Şirketleri Birliği Sağlık Sigortası İnceleme ve Araştırma Komitesi Başkan Yardımcılığı görevini de üstlendi. 2018 yılında Koç Üniversitesi Yönetici Geliştirme Programı’nı tamamladı. 2016- 2022 yılları arasında sırasıyla İstanbul Bölge Müdürü ve Kadıköy Bölge Müdürü olarak görev yaptı. 1 Nisan 2022’den bu yana Bölgeler Koordinatörü olarak görevini yürüten İdil Pamir, 22 Haziran 2023 itibarıyla Anadolu Sigorta Genel Müdür Yardımcısı olarak atandı.

L’Oréal Ülke Kurumsal Dijital Pazarlama Direktörlüğü’ne Murat Çolakoğlu atandı.

Bankacılık, tüketici sağlığı ve perakende sektörlerindeki başarılı dijital kariyerinin ardından 2016 yılında Tüketici Ürünleri Divizyonu, Türkiye Kıdemli Dijital Proje Müdürü rolüyle L’Oréal Türkiye’ye katılan Murat Çolakoğlu, sırasıyla 2019’da Tüketici Ürünleri Divizyonu Dijital Müdürü, 2021’de ise Tüketici Ürünleri Divizyonu Dijital Direktörü görevlerine terfi etti. Çolakoğlu, kayda değer bir dijital dönüşüm için yetenekli insan kaynağı ve çalışma şekli geliştirme alanında bölüm ve ülke adına kritik sorumluluklar üstlendi. Güçlü ve tüketici merkezli bakış açısına ilham veren dijital bir fonksiyon inşa etti. Ekipleriyle birlikte, dijital transformasyon anlamında divizyonun ve L’Oréal Türkiye’nin Grup’ta ve ülkede tanınmasını sağlayan birçok iyi uygulamaya, pazarlarda ilklere ve ödüllü projelere imza attı. Murat Çolakoğlu, kapsamlı teknik bilgi birikimi, derinlemesine dijital deneyimi ve liderlik becerileriyle L’Oréal Türkiye’nin dijital dönüşümünün bir sonraki aşamasına liderlik edecek.