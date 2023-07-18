Ayın yükselenleri

Datassist Mali İşler ve Operasyon yönetimine Hakan Gürbüz atandı. 1988 İstanbul Üniversitesi İktisat mezunu olan Gürbüz, 1986 yılından bu yana Yalın Muhasebe, Murat Otomotiv, Inchcape Retrans, Orifl ame, PwC ve EY şirketlerinde muhasebe ve finans alanlarında yöneticilik yapmıştır. Görev yaptığı süre içerisinde Finans Operasyon Yönetimi, İç Kontrol, Finansal Raporlama, Maliyet hesaplamaları, Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS) Yönetimi, Süreç Analiz, Ceşitli Programların Kurulum sürecini yürütmüş, Mali ve idari Denetimler, Bordro Kontrolü, Satın Alma konularında tecrübeler edinmiştir. Temmuz 2023 itibariyle Datassist Bordro Servisi’nde Yönetim Kurulu üyesi ve CFO/COO olarak göreve başlamıştır. Datassist Bordro Servisi, müşterilerin asıl işlerine odaklanmalarını sağlayan, müşteri dostu bir şirkettir. Küçük, orta ve büyük ölçekli şirketler için yüksek teknolojili İK çözümleri sunarak müşterilerinin dinamizmini, esnekliğini ve verimliliğini artırmayı hedeflemektedir.

Özge Yılancıoğlu Erol, Shell Türkiye İnsan Kaynakları Direktörü olarak atandı. 1923 yılından bu yana Türkiye’nin gelişimine enerji katan Shell, Türkiye İnsan Kaynakları Direktörlüğü görevine Özge Yılancıoğlu Erol’un atandığını duyurdu. Bu göreviyle birlikte aynı zamanda Shell & Turcas İcra Kurulu üyeliği görevini de yürütecek olan Özge Yılancıoğlu Erol, Shell Türkiye’nin tüm insan kaynakları süreçlerinden sorumlu olacak. Özge Yılancıoğlu Erol, Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nden mezun olmuştur. İnsan Kaynakları alanında 20 yıllık bir tecrübeye sahip olan Özge Yılancıoğlu Erol, kariyerine Turkcell’de başladı. Sonrasında sırasıyla, Spengler Fox, Exalt Consultancy firmalarında görev aldı, 2011 yılında UPS’e katıldı. 2012’de Türkiye ve 2017’de de Hollanda’nın İnsan Kaynakları Müdürlüğü görevlerine getirilen Özge Yılancıoğlu Erol, son olarak UPS Doğu Avrupa Bölgesi İşçi İlişkileri Müdürlüğü görevini yürütmekteydi. Özge Yılancıoğlu Erol, aynı zamanda TurkishWin platformu İnsan ve Kültür Çemberi liderleri arasında yer alıyor ve kadınların güçlenmesi konuları üzerine TurkishWin ve Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) gibi topluluklarda gönüllü mentorluk ve fikir danışmanlığı sunuyor..

Jumbo’nun yeni genel müdürü Bahriye Bayraklı Tavukçuoğlu oldu. Kariyer hayatına BSH Ev Aletleri’nde başlayan Bahriye Bayraklı Tavukçuoğlu, geçtiğimiz haziran ayında Jumbo Genel Müdürü olarak yeni görevine başladı. Bahriye Bayraklı Tavukçuoğlu, Münih Ludwig Maximilian Üniversitesi Ticaret Hukuku Bölümü’nden mezun olmuştur. BSH Ev Aletleri’nde üst düzey yöneticilik yapan, 27 yıl boyunca grup markaların pazarlama süreçlerine liderlik eden Bayraklı, kariyer yolculuğuna Jumbo Genel Müdürü olarak devam edecek. Bayraklı, yeni görevinde, satış ve pazarlama alanındaki deneyimi ve bilgisiyle, markanın büyümesi ve pazar liderliğinin daha da güçlendirilmesi için çalışacak..

Chubb Türkiye’de önemli pozisyonlara atamalar. Chubb Türkiye’de iki önemli pozisyona atamalar yapıldı. Ömer Abit, Chubb Türkiye Finansal Sigortalar Müdürü, Caner Kızılcık ise Kaza ve Sağlık Sigortaları Müdürü oldu. Chubb’da iki yeni atama gerçekleşti. Chubb Türkiye ve MENA Bölgesi Kaza ve Sağlık Sigortaları Müdürü Ömer Abit, Chubb Türkiye Finansal Sigortalar Müdürü, Kaza ve Sağlık Sigortaları Kıdemli Underwriterı Caner Kızılcık ise Kaza ve Sağlık Sigortaları Müdürü olarak atandı. 2013 yılında Chubb ailesine katılan Ömer Abit, yeni görevinde underwriting ve iş geliştirme ekipleriyle birlikte çalışacak, Finansal Sigortalar Departmanı’nın stratejisi, ürün ve iş geliştirmeden sorumlu olacak. 2017 yılında Chubb’da çalışmaya başlayan Caner Kızılcık, yeni pozisyonunda kaza ve sağlık sigortaları underwriting ekibine liderlik edecek. Chubb Türkiye Ülke Başkanı Emre Buğday, atamayla ilgili olarak şöyle konuştu: “Bu önemli pozisyonlara Ömer Abit ile Caner Kızılcık’ın getirilmiş olmasından çok mutluyum. Önemli başarılara imza atan arkadaşlarımız, deneyimleri ve çözüm odaklı yaklaşımlarıyla, müşterilerimizin sürekli değişen ihtiyaç ve taleplerini en iyi şekilde karşılamamızı sağlayacak.”