Ayın yükselenleri

*Param CHRO/İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcılığına Berna Belkıs atandı. İstanbul Üniversitesi İşletme Bölümünden 1997 yılında mezun olan Berna Belkıs, aynı üniversitede Örgütsel Davranış Bilimleri, Nişantaşı Üniversitesinde İnsan Kaynakları lisansüstü programını tamamladı. İş hayatına Türk Ekonomi Bankası’nda Management Trainee olarak başlayan Belkıs, 1997 yılında göreve başladığı Finansbank’ta farklı görevlerde yer aldıktan sonra 2002 yılında İnsan Kaynakları Bölümü’ne geçiş yaparak farklı fonksiyon yöneticilikleri yapmıştır. Kariyerine AvivaSA, Şekerbank, Kahve Dünyası şirketlerinde İnsan Kaynakları alanında yönetici olarak devam eden Berna Belkıs, Aralık 2019 tarihi itibariyle Şişli Belediyesi iştiraki Kentyol Kent Hizmetlerinde İnsan Kaynaklarından sorumlu icra kurulu üyesi olarak çalışmaktaydı.

*Gül Acuner, Beymen İş Geliştirme ve Strateji Ofisi Direktörü görevine atandı. Yıldız Teknik Üniversitesi Matematik Mühendisliği Bölümü’nden mezun olduktan sonra, Boğaziçi Üniversitesi’nde ekonomi yüksek lisansını tamamlayan Gül Acuner, çalışma hayatına 2001 yılında Pwc Vergi Bölümü’nde başladı. 2003- 2010 yılları arasında Colgate Palmolive Mali İşler Departmanı’nda yurt içi ve yurt dışı görevleri başarı ile yürüten Gül Acuner, Türkiye ve Türki Cumhuriyetler finansallarından sorumlu oldu. 2010-2014 yılları arasında Beymen Finansal Planlama, Bütçe ve Raporlama Müdürlüğü görevini üstlenerek Beymen, Beymen Club ve Monobrand markaların stratejik büyüme, yatırımcı ilişkileri ve finansal sorumluluğunu üstlendi. 2014-2016 yılları arasında Panço Çocuk Giyim’de CFO ünvanı ile Panço’nun yatırımcı sonrası kurumsal dönüşümüne liderlik etti. 2016 yılında Mavi’de Finans Direktörlüğüne atanarak Almanya, Hollanda, Rusya, Amerika, Kanada operasyonlarının global büyümelerinin planlamasında görev alarak, Mavi’nin halka arz sürecinin koordinasyonundan sorumlu oldu. 2018-2020 yılları arasında Yargıcı’da CFO’luk görevini üstlenerek yurt içi ve yurt dışı mağaza, bayi ve online büyüme ve yatırımcı ilişkilerini yönetti. Beymen’e katılmadan önce son üç yıl boyunca 140 ülkeye e-ihracat şampiyonu olan Modanisa’da CFO olarak görev alan Gül Acuner, markanın kurumsal dönüşümüne, operasyonel gelişimine ve yatırımcı süreçlerine liderlik yaptı. 10 Temmuz 2023 itibariyle Beymen İş Geliştirme ve Strateji Ofisi Direktörü olarak atanan Gül Acuner, Beymen’in stratejik hedefl erine ve vizyonuna hizmet edecek yeni iş fırsatlarının, gelişim süreçlerinin ve projelerin kurgulanmasına ve hayata geçirilmesine liderlik edecek.

*Tuğba Barutçuoğlu Regülasyon ve Hukuk Direktörü, Deniz Keskin Kıdemli Strateji & Transformasyon Müdürü ve Sanem Günay Kıdemli Kurumsal İletişim Müdürü olarak göreve başladı. Yeni atamalarla birlikte, Mey|Diageo Liderlik Ekibi’nde yer alan kadın çalışanların oranı %57’ye yükseldi. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olan Tuğba Barutçuoğlu; Galatasaray Üniversitesi’nde Ekonomi Hukuku üzerine yüksek lisans yaptı. Kariyerine Muhtaranlar & Associates şirketinde başladı. 2009 yılında Mey|Diageo’ya geçerek sırasıyla Regülasyon & Hukuk Müdür Yardımcısı ve Hukuk & Uyum Danışmanı olarak görev yaptı. Dark marketing, uyumluluk ve rekabet hukuku alanlarındaki tecrübeleriyle Mey|Diageo’ya önemli katkılarda bulundu ve başta satış, dağıtım, pazarlama uygulamaları olmak üzere şirket faaliyetlerinin Rekabet Kuralları ve Alkollü İçkiler Mevzuatları’na tam uyumlu olmasının sağlanmasında kritik rol oynadı. 1 Haziran 2023 tarihinden bu yana Mey|Diageo Regülasyon ve Hukuk Direktörü olarak görev yapan Tuğba Barutçuoğlu, regülasyon ve hukuk departmanından sorumlu olarak liderlik ekibinde yer alacak. Koç Üniversitesi Ekonomi bölümünden mezun olan Deniz Keskin, kariyerine 2008 yılında Unilever’in finans ekibinde başladı ve farklı kategorilerde Finans Müdürlüğü görevlerinde bulundu. Ardından Unilever bünyesinde Kuzey Afrika, Orta Doğu, Türkiye, Ukrayna, Rusya, Belarus’dan Sorumlu Kategori Finans Müdürü olarak görev aldı. 2014 yılında Finans İş Ortağı olarak Glaxosmithkline’a geçerek 1,5 yıl görev yaptı. 2015 yılında Philip Morris International’a transfer oldu ve iş geliştirme, planlama, strateji yönetimi konularında farklı pozisyonlarda görev yaptıktan sonra, son olarak Duty Free İş Planlama Müdürlüğü rolünde uluslararası sorumluluklar alarak Avrupa, Avrasya ve LAC bölgelerinde stratejik finansal kararların alınması ve iş planlaması yapılmasına liderlik etti. 5 Haziran 2023 tarihinden bu yana Mey|Diageo Kıdemli Strateji & Transformasyon Müdürü olarak görev yapan Deniz Keskin, stratejik projelerin hayata geçirilmesinden ve bu projeler kapsamında sistem ve süreçlerin iyileştirilmesinden sorumlu olarak liderlik ekibinde yer alacak. Koç Üniversitesi Psikoloji bölümünden mezun olan Sanem Günay, Koç Üniversitesi’nde MBA yaptı. Kariyerine 2004 yılında Mey|Diageo’nun satış & dağıtım ekibinde başladı ve ardından pazarlama departmanında farklı kategorilerde müdürlük görevleri yaparak çalışmalarını sürdürdü. 2019-2023 yılları arasında Rakı Kategorisi Pazarlama Müdürü olarak görev yaptı. Pazarlama ekibinde görev aldığı süre boyunca birçok fark yaratan stratejik projeye imza attı. Pazar dinamikleri ve küresel trendleri yakından takip ederek kritik markaların yeniden konumlandırılması tarafında çalıştı. Son görevinde şirketin amiral gemisi markasının bugüne kadarki en yüksek etkileşim oranına ulaşmasında büyük rol oynadı. 1 Temmuz 2023 tarihinden bu yana Mey|Diageo Kıdemli Kurumsal İletişim Müdürü olarak görev yapan Sanem Günay, şirketin kurumsal iletişim fonksiyonlarından sorumlu olarak ilgili stratejilerin geliştirilmesine ve uygulanmasına liderlik ediyor.

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