Ayın yükselenleri

■ Günsan Elektrik’te üst düzey bir atama gerçekleşti. Günsan’ın İnsan Kaynakları yönetimini yeni dönemde Şeyma Sofuoğlu yürütecek. Anahtar priz serileri, grup priz, otomatik sigortalar, kompakt şalterler, kaçak akım röleleri, sigorta kutuları ve aksesuarları gibi elektrik tesisat ekipmanları üreten, Türkiye’nin yanı sıra dünyanın birçok ülkesine ürünlerini ulaştıran Günsan Elektrik’te üst düzey bir atama gerçekleşti. Günsan’ın İK Direktörü sektörün deneyimli ismi Şeyma Sofuoğlu oldu. 2003 yılında Marmara Üniversitesi Ekonometri Bölümü’nden mezun olan Şeyma Sofuoğlu, daha sonra İstanbul Teknik Üniversitesi’nde İşletme Yüksek Lisans Programı’nı bitirdi. 2004 yılında Carrefoursa’da iş hayatına başlayan Sofuoğlu; Fortis, TEB, Sandoz, Merck gibi birçok markanın İnsan Kaynaklarında farklı birimlerde görev aldı. Şeyma Sofuoğlu son olarak Plaza Premium Group’ta Türkiye İnsan Kaynakları Müdürü olarak çalıştı.

■ Eda Güzeldemir Demiray, Shell’in Global Tedarik Zinciri ve Satın Alma İnsan Kaynakları Direktörü olarak atandı. İnsan Kaynakları alanında 18 yıllık deneyime sahip olan Eda Güzeldemir Demiray, kariyerine 2004’te Eczacıbaşı Özgün Kimya’da başladı. 2006-2008 yılları arasında Eczacıbaşı Girişim Pazarlama’da, 2008-2011 yılları arasında Nokia Siemens Networks’te kariyerine devam eden Eda Güzeldemir Demiray, 2011 yılında Shell & Turcas’a İnsan Kaynakları İş Ortağı olarak katıldı. Daha sonra Shell Global İnsan Kaynaklarında Organizasyon Dizayn ve İş Değerlendirme Danışmanı olarak görev aldı. Eda Güzeldemir Demiray, yeni görevi öncesinde ise Shell Türkiye İnsan Kaynakları Direktörlüğü görevini üstleniyordu. Aynı zamanda YASED Nitelikli istihdam Çalışma Grubu Başkanlığı ve Shell & Turcas A.Ş. İcra Kurulu Üyeliği görevlerini üstlenmiş olan Eda Güzeldemir Demiray, halen Shell Türkiye Emeklilik Vakfı Yönetim Kurulu Üyesidir. Boğaziçi Üniversitesi İktisat Bölümü’nden 2002 yılında mezun olan Eda Güzeldemir Demiray, yüksek lisans eğitimini ise 2004 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Endüstri ve Örgüt Psikolojisi bölümünde tamamladı. Ayrıca, Uluslararası Koçluk Federasyonu’na (ICF) akredite Adler Koçluk Eğitimi ve Adler Practicum (Pratik Uygulama) eğitimlerini tamamlayan Eda Güzeldemir Demiray, ‘Adler Trained Coach’ unvanına sahiptir. 2016 yılından bu yana Özyeğin Üniversitesi’nde yarı zamanlı olarak ‘global organizasyonlarda çeşitlilik ve kapsayıcılık’ dersini vermektedir.

■ Mondelēz International Türkiye’nin İnsan Kaynakları Liderliği görevine Demet Özdemir getirildi. Lisans eğitimini Marmara Üniversitesi İngilizce İktisat bölümünde tamamlayan Demet Özdemir, kariyerine 2007 yılında KPMG’de İnsan Kaynakları Uzmanı olarak başladı. Gıda ve FMCG ağırlıklı sektörel deneyime sahip olan Özdemir, sırasıyla PepsiCo, Bayer, Ferrero Çikolata, SC Johnson ve Danone’da farklı COE rolleri üstlendi. Ağırlıklı olarak İK İş Ortaklığı Liderliği yaptı. 15 yılı aşkın profesyonel deneyime sahip Demet Özdemir, Mondelez International Türkiye’de, şirketin Doğu Avrupa İnsan Kaynakları Liderlik ekibinin bir parçası olarak global ekipler ile yakın çalışacak ve lokalde tüm insan kaynakları süreçlerinden sorumlu olacak.

■ BMS Group, Türkiye’de Genel Müdür Yardımcılığı (Executive Director) pozisyonuna Erhan Ergüneş’i atayarak yönetim kadrosunu güçlendirdi. 40 yılı aşkın deneyimiyle dinamik, bağımsız ve küresel ölçekte sigorta ve reasürans aracılığı hizmeti sunan BMS Group, Türkiye’de büyümeye devam ediyor. BMS Group, Türkiye’de Genel Müdür Yardımcılığı (Executive Director) pozisyonuna Erhan Ergüneş’i atayarak yönetim kadrosunu güçlendirdi. Avrupa ve Ortadoğu Sigorta ve Reasürans sektörünün tanınan ismi Erhan Ergüneş, görevini BMS Group Türkiye Genel Müdürü Kerim Gürkan’a bağlı olarak yürütecek. Erhan Ergüneş, 2007de Allianz Sigorta’ da Risk Mühendisi olarak sektöre adım attı. 2010 yılında UW departmanına transfer olarak yangın/mühendislik UW olarak çalıştı. 2012-2013 yılları arasında Generali Sigorta’ da Risk Mühendisliği ve Oto Dışı Underwriting Departmanı Yöneticisi, 2013- 2019 yıllarında Helvetia Swiss Insurance’ da (Nationale Suisse) Mühendislik ve Büyük Özel Riskler Türkiye Başkanı, 2019-2021 yılları arasında Chubbta Yangın, Mühendislik, Enerji ve Terör Sigortaları Müdürü olarak görev yaptıktan sonra 2021 yılı Şubat ayında Katar’ın en büyük sigorta ve reasürans şirketlerinden Qatar General Insurance ve Reinsurance şirketine, Mühendislik ve Enerji Sigortaları Müdürü olarak transfer oldu. Buradaki 1 yılın ardından 2022 yılında ayni ülkedeki Doha Bank iştiraki olan Sharq Insurance LLC şirketine Genel Müdür Yardımcısı olarak geçiş yaptı. Bu son görevinde oto ve oto dışı teknik, sağlık sigortaları ile reasürans branşlarının yönetim ve organizasyonundan şirketin dijital dönüşüm projelerinin yönetimine, operasyonel verimliliğin arttırılması ve şirket stratejilerinin belirlenmesine kadar çeşitli konulara liderlik etti. Haziran 2023 tarihi itibariyle BMS Group Türkiye’de Genel Müdür Yardımcılığı / Executive Director görevine getirildi.