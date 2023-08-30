Ayın yükselenleri

■ Zeynep Duru Halazaoğlu Roche Diyabet Türkiye Ülke Müdürü oldu. Roche Türkiye, sağlık hizmetleri ekosisteminde daha fazla değer yaratmak amacıyla organizasyonel olarak güçlenmeye devam ediyor. Bu kapsamda, yapılan yeni atamayla Roche Diyabet Türkiye Ülke Müdürü pozisyonuna Zeynep Duru Halazaoğlu getirildi. 2002 yılından bu yana sağlık sektörünün çeşitli alanlarında değerli deneyimlere sahip olan Zeynep Duru Halazaoğlu, 14 Ağustos 2023 tarihinden itibaren Roche Diyabet Türkiye Ülke Müdürü olarak görev almaya başladı. Bu atamayla birlikte, şirketin müşteri odaklı stratejisinin güçlendirilmesi ve Roche diyabet çözümlerinin daha fazla hastaya ulaşmasını teşvik eden şirket kültürünün sürdürülmesi hedefleniyor.

20 yıllık sağlık sektörü deneyimine sahip Zeynep Duru Halazaoğlu, Hacettepe Üniversitesi’nden mezun olduktan sonra, yüksek lisans eğitimini Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde (ODTÜ) tamamladı. Kariyerine 2002 yılında Dade Behring firmasında başladı. Kariyeri boyunca sağlık alanında farklı şirketlerde görev almaya devam eden Halazaoğlu, son olarak Boston Scientific Turkey firmasında Türkiye ve Pakistan’dan sorumlu Kardiyoloji Satış Müdürü olarak görev yaptı. Halazaoğlu, 14 Ağustos 2023 tarihi itibarıyla Roche Diyabet Türkiye Ülke Müdürü olarak çalışmaya başladı.

■ Balparmak’ta üst düzey bir atama gerçekleşti. Ali Bozer, Balparmak’ın Genel Müdürü oldu. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fizik Bölümü’nden mezun olan Ali Bozer, MBA yüksek lisans derecesini Bilkent Üniversitesi’nde tamamladı. 1999’da Colgate Palmolive’de Satış Temsilcisi olarak başladığı profesyonel kariyerine, Henkel’de Bölge Müdürü ve Modern Kanal Türkiye Satış Müdürü (2000 – 2007), L’Oréal’de Modern Kanal Türkiye Satış Müdürü (2007-2009), Barilla’da Orta Doğu ve Afrika Satış Lideri (2009- 2014) olarak devam ettikten sonra, Nisan 2014’te Kraft Heinz Türkiye Genel Müdürlüğü’nü üstlendi (2014-2017). Sonrasında Eylül 2017 ile Şubat 2022 arasında Hero Group’un Türkiye Genel Müdürü olarak Türkiye ve CIS pazarlarının sorumluluğunu üstlendi. Son olarak Dr. Oetker Türkiye’de Satış, Pazarlama, Halkla İlişkiler, İnsan ve Kültür, Ar-Ge ve Kalite Sağlama Bölümlerinden sorumlu Eş Genel Müdürlük görevini yürüten Bozer, Temmuz 2023 itibarıyla Balparmak bünyesine Genel Müdür olarak katıldı.

■ Perakende sektöründe faaliyet gösteren global şirketlerde uzun yıllardır üst yönetim pozisyonlarında görev alan Meriç Dayangan, Koroplast’ın CEO’su oldu. Orta Doğu Teknik Üniversitesi İşletme Bölümü mezunu olan Meriç Dayangan, profesyonel iş hayatına 1999 yılında Gillette markası satış departmanında başladı ve çeşitli seviyelerde yöneticilik yapmasının ardından 2006 yılında P&G bünyesinde çalışmaya devam etti. 2013 yılında Danone Ulusal Zincir Mağazalar Kanal Satış Müdürü olarak görev yapan Dayangan, 2017 yılında Danone Hayat ve Sırma Su Satış Direktörü görevine atandı. Sonraki yıllarda hizmet ve içecek sektöründe Genel Müdür pozisyonunda bulunan Dayangan, Koroplast’a katılmadan önce Koç Topluluğu bünyesinde yer alan Pürsu markasının Şirket Direktörü olarak görev aldı.

■ Nestlé Türkiye’nin yeni Dijital Dönüşüm Direktörü İlkay Kayganacı oldu. Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Fen- Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü’nden mezun olduktan sonra bir süre yurt dışında çalışan İlkay Kayganacı, Türkiye’deki kariyerine 2000 yılında Nestlé’de başladı. İthalat, İhracat, Satın Alma ve Müşteri Hizmetleri alanında Tedarik Zinciri’nde çeşitli görevlerde bulunduktan sonra 2004 yılında Müşteri Hizmetleri ve Dağıtım Müdürü olarak terfi etti. 2008 yılından itibaren Satış bölümüne geçerek, önce Özel İthal Ürünler’de Kanal İş Müdürü olarak çalıştı, sonrasında da Grup Kategori Kanal Geliştirme Müdürü olarak atandı. Bu görevinde, iş birimleri ile satış arasındaki koordinasyona liderlik ederek, takım ruhunu canlandırdı ve yüksek performanslı ekiplerin başarılarına ivme kazandırdı. 2011’de Nestlé Türkiye Tedarik Zinciri Genel Müdürü olan Kayganacı, Tedarik Zinciri stratejilerinin başarılı bir şekilde oluşturulmasında ve uygulanmasında etkili bir rol üstlendi. Ekibi ile en iyi hizmet seviyesi yaklaşımıyla hayata geçirdiği tedarik zinciri dönüşüm süreçleriyle şirketin büyümesine katkı sağladı. 1 Aralık 2019 itibarıyla Nestlé Türkiye İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü görevine transfer oldu. Görevinin ilk yılı olan zorlu pandemi sürecinde, dönüştürücü liderlik başarılarıyla çalışanların sağlık ve güvenliğini ön planda tutarak süreci yönetti. Yeni çalışma modeli, yetenek kazanımı ve yönetimi, dijitalizasyon gibi inisiyatifl erde hızlı değişimlerin yaşandığı dönemde, İnsan Kaynakları stratejilerinin bazını oluşturdu. Son olarak Dijital Dönüşüm Direktörlüğü’ne atanan Kayganacı, aynı zamanda “Her gün Koçluk” ve “Fasilitatör Network”ünün bir parçası olarak organizasyonun gelişimine destek oluyor.