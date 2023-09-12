Ayın yükselenleri

İGA İNSAN KAYNAKLARI’NA ÜST DÜZEY ATAMA

Türkiye’nin dünyaya açılan kapısı İGA Havalimanı İşletmesi A.Ş. bünyesindeki İnsan Kaynakları departmanının başına Seda Kaplan Erdoğan getirildi. Çalışma hayatına 1998 yılında General Motors Türkiye Organizasyonu’nda başlayan Erdoğan, sırasıyla Philip Morris SA ve Huawei şirketlerinde İnsan Kaynakları alanında çeşitli pozisyonlarda görev yaptı. Starwood, Mediamarkt ve son olarak Özel Sermaye Fonu şirketi olan Turkven çatısı altında MNG Kargo Şirketleri’nde İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı ve İcra Kurulu Üyesi olarak kariyerine devam eden Erdoğan; çeşitli sektörlerde elde ettiği 25 yılı aşkın deneyimi dahilinde 10 binden fazla çalışan sayısına haiz kurum ve organizasyonların yönetiminde birçok başarılı projeye imza attı. Eğitim hayatına Turizm ve Otel Yönetimi alanında başlayan ve Hukuk (LLB) alanında devam eden Erdoğan, son olarak Cornell Üniversitesi’nde Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi ve Değişim Yönetimi Liderliği programlarını tamamladı.

BOYNER GRUP’TA ÜST DÜZEY ATAMA

Selen Tokcan Hacaloğlu, 4 Eylül 2023 itibarıyla Boyner Grup Kurumsal İletişim Direktörü olarak göreve başladı. Hacaloğlu, Boyner Grup’un kurumsal iletişim stratejisi ve kurumsal iletişim planının oluşturulması, sosyal sorumluluk ve sürdürülebilirlik projelerinin iletişiminin yönetilmesinden sorumlu olacak. 2001 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi’ni tamamlayan Selen Tokcan Hacaloğlu, kariyerine 2002 yılında Cumhuriyet gazetesinde başlamıştır. 2004-2007 yılları arasında Birgün ve Vatan gazetelerinde editör, 2006-2010 yılları arasında da Türkiye’nin ilk haber kanalı NTV’nin haber merkezinde Kıdemli Muhabir, Haber Kuşağı Editörü ve Dış Haberler Program Yapımcısı olarak çalışan Hacaloğlu, 2010 yılında Avrupa Kültür Başkenti Ajansı’nın İletişim Koordinatörlüğü görevini üstlenmiştir. 2010-2013 yılları arasında Excel İletişim Danışmanlık’ta Medya Direktörlüğünün ardından, 2013 yılında Yıldız Holding bünyesine Kurumsal İletişim Müdürü olarak katılan Hacaloğlu, 2016-2018 yılları arasında Kurumsal İletişim Direktörü olarak görev almıştır.

ŞEKERBANK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE AYŞE AYBALA ŞİMŞEK GALPİN GETİRİLDİ

Şekerbank’ta Genel Müdür Yardımcısı Ayşe Aybala Şimşek Galpin, Genel Müdürlük görevine atandı. Bankadan yapılan açıklamada, Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi Orhan Karakaş’ın Genel Müdür Vekilliği görevinden ayrıldığı belirtildi. Şekerbank üst yönetiminde iki önemli atama gerçekleşti. Şekerbank’tan yapılan açıklamada, Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi Orhan Karakaş’ın Genel Müdür Vekilliği görevinden ayrıldığı duyuruldu. Açıklamada, Karakaş’ın ayrılığının ardından bankada Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürüten Ayşe Aybala Şimşek Galpin’in Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’ndan (BDDK) onay alınması kaydıyla Genel Müdür olarak atandığı ifade edildi. Şekerbank’ta bugüne kadar Strateji, Dijital Bankacılık, Finansal Kurumlar, Hazine, Pazarlama ve Risk Analitiği, İnsan Kaynakları dahil pek çok alanda 17 yılı aşkın deneyime sahip olan ve Banka’nın özellikle son üç yılda kademeli olarak artan finansal performansında belirleyici olan Transformasyon Programını yöneten Aybala Şimşek Galpin 2016 yılından bu yana Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürütmekteydi. Bankanın açıklamasında, Teftiş Kurulu Başkanı Fahrettin Özcan’ın Genel Müdür Yardımcılığı görevine atandığı bilgisi de yer aldı. Öte yandan Şekerbank, Haziran 2022’de genel müdür vekilliğinde değişikliğe gitmiş, Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi Orhan Karakaş’ın 1 Temmuz 2020 itibarıyla Genel Müdürlük görevini vekaleten yürütmesine karar vermişti.

EUREKO SİGORTA’YA YENİ GENEL MÜDÜR

Uzunca bir süredir atanıp atanamayacağı merak konusu plan Eureko Sigorta’ya yeni genel müdür atandı. Süha Çele şirketin yeni genel müdür oldu. 1976'da doğan Süha Çele, Boğaziçi Üniversitesi’nde İş İdaresi, Anadolu Üniversitesi’nde İşletme, İstanbul Üniversitesi’nde MBA eğitimini tamamlamıştır. İş hayatına 1998'de, Universal Sigorta’da Reasürans Uzman Yardımcısı olarak başlayan Süha Çele, 1999 yılında Reasürans, Özel Riskler ve Kredi Yetkilisi olarak Eureko Sigorta bünyesine katılmıştır. 2002–2004 yılları arasında Reasürans, Özel Riskler ve Kredi Yönetmeni olarak görev aldıktan sonra 2005 yılında Reasürans, Özel Riskler ve Kredi Birim Müdürü görevine getirilmiştir.2010–2012 yılları arasında Oto Dışı Hasar, Oto Dışı Teknik ve Reasürans Grup Müdürü görevini yürütmüştür. Süha Çele 28 Mart 2012 tarihinden itibaren Eureko Sigorta A.Ş. Teknik’ten Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı görevini sürdürmektedir. Kendisi 5 Mayıs 2014 tarihinden itibaren Yönetim Kurulu Üyeliği görevini de yerine getirmektedir.