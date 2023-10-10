Ayın yükselenleri

AstraZeneca Türkiye İnsan Kaynakları Müdürü Gizem Duman oldu. 2015 yılından bu yana AstraZeneca Türkiye’de çalışan Gizem Duman, ağustos ayı itibarıyla AstraZeneca Türkiye İnsan Kaynakları Müdürü görevine atandı. Boğaziçi Üniversitesi Matematik Öğretmenliği Bölümü mezunu olan Gizem Duman, kariyerine Pfi zer’de İnsan Kaynakları (İK) Stajyeri olarak başladı. Mezuniyeti öncesinde İK Stajyeri olarak katıldığı AstraZeneca Türkiye’de sırasıyla İK Sorumlusu, İK Uzmanı, İK Yöneticisi/ İş Ortağı görevlerini yürüttü. Duman, bu görevlerinin yanı sıra kariyeri boyunca AstraZeneca Türkiye ve Orta Doğu ve Afrika Bölgesi’nde çeşitli alanlarda sorumluluklar üstlendi. Türkiye organizasyonundaki görevlerine ek olarak, 2020 yılında şirketin Plan100 programı kapsamında, 4 ay süreyle AstraZeneca’nın Uluslararası Veri ve İçgörü İnovasyon Projesi’nde Orta Doğu ve Afrika Lideri olarak rol aldı, 2022 yılından bu yana ise Orta Doğu ve Afrika İnsan Kaynakları İletişimi Lideri olarak görev yapmaya devam ediyor. Gizem Duman, AstraZeneca Türkiye İnsan Kaynakları Müdürü görevine atanmadan önce Vekaleten İnsan Kaynakları Müdürü görevini yürütüyordu..

Şenol Kazancı, Yönetim Kurulu Başkanlığı’na getirildi. Bülent Aksu da Turkcell’in yeni genel müdürü oldu. Turkcell’in 13 Eylül 2023’te gerçekleştirilen olağan genel kurulunun ardından üst yönetim belirlendi. KAP’a yapılan açıklamaya göre Nisan 2021’den bu yana Turkcell Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapan Şenol Kazancı Yönetim Kurulu Başkanı olarak atandı. Mart 2020’den bugüne Turkcell Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı üstlenen Bülent Aksu da Turkcell’in yeni genel müdürü oldu.

Yeni Yönetim Kurulu Başkanı Şenol Kazancı İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni bitirdi. 2007-2011 yılları arasında TVNET Genel Müdürlüğü, 2011-2014 arasında Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı görevlerini yürüttü. 2014-2021 yılları arasında Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü olarak görev yaptı. Nisan 2021’de Turkcell Yönetim Kurulu Üyeliği’ne seçildi.

Turkcell Genel Müdürü olarak atanan Bülent Aksu telekom, enerji, petrokimya, tekstil ve denetim gibi sektörlerde fi nans, vergi, yönetim alanlarında 30 yıla yakın profesyonel yöneticilik tecrübesine sahip. Bülent Aksu, iş hayatına Kuveyt Türk A.Ş. Teftiş Kurulu’nda müfettiş olarak başladı. Çalık Holding ve Akfel Grup’ta görev aldıktan sonra Azerbaycan Milli Petrol ve Gaz Şirketi (SOCAR) iştiraki olan Petkim ve STAR Rafi neri’de CFO’luğu üstlenen Bülent Aksu, farklı sektörlerde birçok birleşme ve satın alma işlemi gerçekleştirdi. Uluslararası ve yerel piyasalarda proje fi nansmanı, bono ihracı gibi birçok fi nansal işlemleri başarıyla yürüttü.

Bülent Aksu, Türkiye’yi 2018 yılında G20’de Şerpa olarak, Ağustos 2018 – Ocak 2021 tarihleri arasında Asya Kalkınma Bankası (ADB) ve Afrika Kalkınma Bankası (AfDB) nezdinde Guvernör olarak, Dünya Bankası (WB), Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ve Asya Altyapı Yatırım Bankası (AIIB) nezdinde Guvernör Vekili olarak, İslam Kalkınma Bankası (IsDB) nezdinde İcra Direktörleri Kurulu Üyesi olarak temsil etti.

Ela Çok Oksal, Borusan Lojistik İnsan Kaynakları, İş Sağlığı Güvenliği ve Çevre, Kurumsal İletişim ve Ticari Mükemmellikten sorumlu Genel Müdür Yardımcısı oldu. Borusan Lojistik’te İnsan Kaynakları, İş Sağlığı Güvenliği ve Çevre, Kurumsal İletişim ve Ticari Mükemmellikten sorumlu Direktör olarak görev yapmakta olan Ela Çok Oksal, 1 Temmuz 2023 tarihi itibarıyla Genel Müdür Yardımcısı olarak atandı. Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü’nden mezun olan Ela Çok Oksal, çalışma hayatına Vodafone’da İnsan Kaynakları bölümünde başladı. Ardından 2005 yılında Borusan Grubu’na katıldı. Borusan Telekom’da İnsan Kaynakları Departmanı’nda göreve başlayan ve son 15 yıldır Borusan Lojistik kariyerinde İnsan Kaynakları, İdari İşler, İş Sağlığı Güvenliği ve Çevre, Kurumsal İletişim ve Ticari Mükemmellik Departmanlarında farklı görevler üstlendi.

Anadolu Grubu şirketlerinden Çelik Motor’un markası Kia Türkiye’nin yeni Pazarlama Müdürü Baran Koldaş oldu. 2012 yılında İstanbul Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü’nden mezun olan Baran Koldaş, 2022 yılında Marmara Üniversitesi Global Pazarlama yüksek lisansını tamamladı. 2012 yılında çalışmaya başladığı Kia Türkiye’de; Pazarlama Ürün Temsilcisi, Pazarlama Ürün ve İletişim Uzmanı, Pazarlama Ürün ve Satış Planlama Uzmanı, Ürün ve Stratejik Planlama Birim Yöneticisi, Dış Ticaret ve Lojistik Müdürü görevlerinde bulunan Baran Koldaş, eylül ayı itibarıyla Kia Türkiye Pazarlama Müdürü pozisyonuna atandı.