Ayın yükselenleri

Serdar Urçar HP Türkiye’nin yeni genel müdürü olarak atandı

HP, Serdar Urçar’ın, 20 Kasım’dan itibaren HP Türkiye’nin yeni Genel Müdürü olarak atandığını duyurdu. Serdar Urçar, Orta ve Doğu Avrupa HP Kanal Başkanı olarak yeni bir görev üstlenen ve Avrupa kanal operasyonlarının geliştirilmesine odaklanacak olan Emre Alaman’ı takiben göreve başlayacak. Urçar, HP’nin kilit sektörleri olan kişisel sistemler, yeni hibrit dünyaya yönelik baskı, endüstriyel grafi k ve 3D baskı sektörlerini yönetmek ve büyütmekten sorumlu olacak ve aynı zamanda Türkiye’deki ESG faaliyetlerini yönlendirmeye ağırlık verecek. Serdar Urçar 2020 yılından bu yana CEO olarak görev yaptığı Comodif’in ardından HP’ye katılıyor. Urçar daha önce Netaş ve Index Grup’ta yönetici pozisyonlarında bulunmuştu. Serdar Urçar ayrıca, 1997’den 2016’ya kadar Hewlett Packard Türkiye’de başarılı bir kariyer sürdürmüş ve HP Türkiye’nin faaliyetlerini yönetmiş, ardından da Bölge Direktörü olarak Orta Doğu, Akdeniz ve Afrika’daki kanal satışlarından ve KOBİ segmentinden sorumlu olmuştu. HP Doğu Avrupa, Türkiye ve İsrail’den sorumlu Başkan Yardımcısı ve Genel Müdürü Aleksey Voronkov, duyuruyla ilgili olarak şunları söyledi: “Serdar Urçar son derece deneyimli bir yönetici ve Türkiye’deki BT pazarı hakkında mükemmel bir bilgiye sahip. HP’nin kültürünü ve organizasyonunu çok iyi biliyor; kendisi iş stratejimiz ve sürdürülebilir kalkınma taahhüdümüzün hayata geçirilmesinde güçlü bir elçi olacak.”

Yeni görevi hakkında yorum yapan Serdar Urçar, “Teknoloji sektörü hızla gelişiyor ve ben de hayatlarımızdaki bu dijital dönüşümün bir parçası olmaktan heyecan duyuyorum. HP’ye yeniden katılmak ve şirketin kendi ülkemdeki operasyonlarına liderlik etmek büyük bir ayrıcalık. Önümüzdeki fırsatlar için çok heyecanlıyım” dedi.

Rabam’ın yeni CEO’su Murat Günay oldu

Araç sahiplerine bakım, muayene, araç yıkama, mini hasar onarımı, ekspertiz, akaryakıt ve lastik değişimi gibi toplam 7 kategoride 50’den fazla hizmet sağlayan yeni nesil araç uygulaması Rabam’ın, CEO görevine Murat Günay atandı. Türkiye’nin ve dünyanın ilk yeni nesil araç uygulaması Rabam’da, üst düzey bir atama gerçekleştirildi. Otomobil sektöründe hızlı, güvenilir, şeff af ve daha iyi hizmet sunmak amacıyla çalışmalarına her gün biraz daha hız veren şirket, son olarak Eleman.net’tin en üst seviyede yöneticiliğini yapan Murat Günay’ı CEO pozisyonuna atadı. Ekonomi alanında lisans eğitiminin ardından İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde İşletme alanında yüksek lisans yapan Günay, 20 yılı aşkın kariyeri boyunca birçok farklı kurumda üst düzey yöneticilik yaptı. Citibank’ta müşteri hizmetleri müdür yardımcılığı, Sahibinden.com’da operasyon ve müşteri hizmetleri direktörlüğü, Cleanzy. com’da uluslararası operasyonlardan sorumlu operasyon ve müşteri hizmetleri başkanlığı, 140’ı aşkın ülkede faaliyet gösteren Modanisa. com’un müşteri hizmetleri direktörlüğü ile Papara.com’da müşteri deneyimi direktörü gibi pozisyonlarda başarılı çalışmalara imza atan Günay, eleman.net’teki görevinin ardından Rabam’ın yeni CEO’su olarak atandı.

Ali Eşelioğlu, CoinTR’nin yeni CEO’su oldu

Finans sektöründeki yenilikçi yaklaşımı ve teknolojik altyapısıyla Türkiye’nin ve dünyanın öncü kripto para borsalarından CoinTR, yönetim kadrosunu kamudaki ve özel sektördeki tecrübelerini kripto para dünyasına aktaran başarılı isimlerle güçlendirdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Genel Müdür Yardımcılığı, Doğan TV Holding Finans ve Müşteri Riski Direktörlüğü ve DenizBank iştirakleri Genel Müdür Yardımcılığı, Sarayhalı A.Ş. CFO Yöneticiliği, ATV-Sabah Medya grubunda Mali İşler Yöneticiliği gibi prestijli pozisyonlarda görev alan Ali Eşelioğlu, CoinTR’nin yeni CEO’su oldu.

Kripto para sektörünün fi nansal teknolojinin sınırlarını zorlayan ve global ekonomiyi dönüştüren dinamik bir alan olduğunun altını çizen CoinTR CEO’su Ali Eşelioğlu, Türkiye’nin bu küresel harekette lider bir rol oynamasını sağlayacaklarını söyledi.

Kullanıcılara en iyi hizmeti sunan güçlü bir yönetim ve teknik ekiple çalıştıklarını belirten Ali Eşelioğlu; geleneksel fi nansın derin bilgi birikimini, kripto dünyasının teknolojisiyle buluşturan bir köprü görevi üstlendiklerini ve yeni nesil yatırımcılara en uygun platformu sunmayı hedefl ediklerini belirtti.

Eşelioğlu, CoinTR’nin yeni yol haritasına ilişkin, “CoinTR’nin A takımı olarak Cumhuriyetin İkinci Yüzyılında Türkiye’yi inovasyon odaklı fi nansal teknolojinin merkezi yapmak hedefi yle yola çıktık. Uluslararası ortaklarımız, tecrübeli yönetim ve teknik ekibimiz, güçlü altyapımız ve sermayemizle bu hedefi gerçekleştirmeye çok yakınız” değerlendirmesinde bulundu.