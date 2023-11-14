Ayın yükselenleri

Vahap Karatekin, WTW Türkiye Ülke Liderliği görevine atandı

Profesyonel iş hayatına 2006 yılında Marsh Türkiye’de Büyük Riskler ekibinde müşteri yöneticisi olarak başlayan Vahap Karatekin, petrol ve gaz, enerji, havacılık, inşaat dahil olmak üzere farklı sektörlerde sigorta brokerliği ve risk yönetimi alanında geniş deneyim ve uluslararası piyasalarda kompleks sigorta, reasürans programlarının, plasmanlarının tasarlanması, uygulanmasında aktif görevler üstlendi. Ülke lideri olarak büyümeyi yönlendirmekten ve Türkiye pazarı için genel stratejiyi belirlemekten sorumlu olacak olan Vahap Karatekin, Türkiye Kurumsal Risk ve Brokerlik iş kolu ekibine liderlik etmeye devam edecek. WTW Orta ve Doğu Avrupa (CEE) Bölge Lideri Radisav Osmajlić, “Orta ve Doğu Avrupa (CEE) Bölgesi’nin bir parçası olan, Türkiye’de büyük bir potansiyel görüyoruz. Bölgemizde ve Türkiye’de özellikle son yıllarda önemli kazanımlar elde ettik. Vahap, hem şirketimizde hem de sektörümüzde önemli başarılara, deneyime sahip bir lider. Hızla değişen küresel bir ortamda, müşteri ihtiyaçlarını belirlemesini ve bunlara yanıt vermesini sağlayarak, müşterilerimize profesyonel hizmetler ve özel çözümler sunacak son derece yetenekli ve kendini işine adamış bir ekibe liderlik edecek” diye konuştu. WTW Türkiye Ülke Lideri Vahap Karatekin, “WTW Türkiye, entegre insan kaynağı ve risk çözümleri ile bir yandan müşterilerinin gelişim ajandalarına destek olurken, bu desteğin nitelik ve niceliksel olarak sürekli bir gelişim içinde kalması için; insana somut olarak yatırım yapmaya, çalışanlarına yurtiçinde ve global ölçekte gelişim ve deneyim fırsatları yaratmaya devam edecek” ifadesini kullandı.

Vakıf Katılım Genel Müdürlüğü görevine Mehmet Ali Akben getirildi

Vakıf Katılım’dan yapılan açıklamaya göre, katılım fi nans sektörünün referans kurumu olma vizyonuyla faaliyet gösteren Vakıf Katılım’ın 31 Ekim 2023 tarihinde gerçekleştirdiği Yönetim Kurulu Toplantısı’nda Mehmet Ali Akben, kurumun Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak atandı. Açıklamada yer verilen bilgilere göre, Mehmet Ali Akben, lisans eğitimini Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünde tamamladı.

Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsünden yüksek lisans mezunu olan Akben, 1986 yılında Faisal Finans Kurumu’nda bankacılık kariyerine başladı.

1989-1999 yılları arasında Kuveyt Türk’te Mali İşler Müdürü olarak görev yapan Akben, 1999-2011 yılları arasında Anadolu Finans Kurumu ve Türkiye Finans Katılım Bankası Genel Müdür Yardımcılığı görevlerini yürüttü. 2012 yılında Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu

(TMSF) Kurul üyeliğine atanan Akben, 2015 tarihi itibarıyla Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) Başkanlığına atandı. Mayıs 2023 tarihine kadar iki dönem BDDK Başkanlığı yapan Akben, 2018’de Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu üyeliğine, Haziran 2023’te de Türk Telekom Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı’na atandı

Menekşe Yüksel, Adidas Türkiye Director CTC & MOPS olarak atandı

Boğaziçi Üniversitesi Uluslararası Ticaret Bölüm’ünden 2006 yılında mezun olan Menekşe Yüksel, sonrasında İngiltere’de University of East Anglia’da Pazarlama Yüksek Lisansını tamamladı. Profesyonel iş yaşamına 2008 yılında L’Oreal fi rmasında Ürün Müdürü olarak başladı. Aynı şirkette farklı pozisyonlarda çalışan Yüksel, 2012 yılında Henkel’e Marka Müdürü olarak geçmesinin ardından, devamında aynı şirkette Uluslararası Kıdemli Ürün Müdürü unvanını alarak Almanya’ya gitti. Türkiye’ye dönmesiyle birlikte Sur-Med’de Stratejik Pazarlama Müdürü görevini üstlenen Yüksel; AVON ve Flormar markalarındaki yöneticilik pozisyonlarının ardından adidas Türkiye Kategori & Pazarlama Operasyonları Direktörü olarak atandı. Menekşe Yüksel yeni görevinde, ürün yelpazesi oluşturma ve kategori büyüme stratejisinin geliştirilmesinin liderliğini yaparak markanın performans hedefl erinin gerçekleşmesine katkı sağlayacak.

Philips kişisel sağlık Türkiye Ülke Müdürlüğüne Sinan Kebapcı atandı

2021 yılından bu yana Philips’te Kişisel Sağlık İş Biriminde Türkiye Satış Lideri olarak görev alan Sinan Kebapcı, Philips Kişisel Sağlık Türkiye Ülke Müdürü olarak atandı. 2021 yılında Philips Kişisel Sağlık Birimine Satış Lideri olarak katılan Kebapcı, uyguladığı müşteri odaklı satış modelleri ve liderlik ettiği projelerle sürdürülebilir ve büyüme odaklı bir iş modeli oluşturulmasına öncülük etti. Kurduğu güçlü ve çok yönlü satış ekipleriyle, tüm kanal ve kategorilerde ticari performansın gelişimine önemli katkılar sağladı. Sinan Kebapcı, Anne- Bebek kategorisinde Avent markasının pazara gidiş modelindeki dönüşüm sürecini başarıyla yöneterek, oluşturduğu kanal yapısı ve satış stratejileriyle ciro artışını sağlarken, pazar payında markanın liderliğe ulaşmasında önemli rol oynadı. Sinan Kebapcı, Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümünden mezun olduktan sonra Linnaeus Üniversitesi İşletme Bölümünde yüksek lisans programını tamamladı. Kariyerine 2010 yılında Danone’da Modern Kanal Saha Satış Yöneticisi olarak başlayan Kebapcı, Philips’e katılmadan önce Danone ve Perrigo’da Saha Satış, Kanal Yönetimi, İş Geliştirme ve Ticari Pazarlama birimlerinde farklı rollerde görev aldı.