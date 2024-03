Ayın yükselenleri

▶Özlem Çitçi:

Avon Türkiye’de başarılı operasyonlara imza atan, Mayıs 2023’te de global yapılanma doğrultusunda Avon One Europe Pazarlama Başkanlığı görevine getirilen Özlem Çitçi, şirketin üst düzey yönetim ekibine katılarak Avon CMO’su oldu.

Özlem Çitçi, kariyerine Türkiye’de Danone ile başladı. ABD pazarı için Dannon Yogurts, Kuzey Amerika için Lu Biscuits, dünya çapında Malibu ve Absolut Vodka ve Türkiye için Sephora gibi birçok markada çalıştı. Avon’a Mart 2020’de Türkiye Ticari Pazarlama Grup Direktörü olarak katıldı. Türkiye ve dünyadaki ekonomik koşulların oldukça zorlu bir süreçten geçtiği bu dönemde pazarda stratejik bir rol oynadı. Geçtiğimiz yıl, çift haneli büyüme gerçekleştiren ve pazar payını artıran ekipte yer alan Özlem Çitçi, güçlü bir değer yaratımı stratejisiyle markayı rekabet avantajında önemli bir noktaya taşıdı. Çevik gelir yaratımı, Power Serum’un öncülüğünü yaptığı Anew için önemli temsilci penetrasyon kazanımları gibi başarılı işlere imza atan Özlem Çitçi, 2021 yılında NAME ve Distribütör Marketler’in pazarlama fonksiyonlarının Türkiye’ye başarılı bir şekilde entegrasyonuna da liderlik etti. 1 Mayıs itibarıyla da Tek Avrupa Pazarlama Başkanı (Head of Marketing – One Europe) olarak görevlendirildi. 1 Ocak 2024 itibarıyla Avon Pazarlama Müdürlüğü görevine getirilen Özlem Çitçi, hem One Europe hem de Global Pazarlama ekiplerini denetleyecek ve CEO Kristof Neirynck’in üst yönetim ekibi bünyesinde çalışmalarını sürdürecek.

▶Yalım Can Arslan:

2014 yılında Pfizer’e Yönetici Adayı (MT) olarak katılan, Pazara Erişim ve Fiyatlandırma Direktörü olarak görev yapan Yalım Can Arslan, 1 Şubat itibarıyla Pfizer Türkiye Ticari Lideri olarak atandı. 2012 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünden mezun olan Yalım Can Arslan, kariyerine tüketici elektroniği ve beyaz eşya sektöründe Yurt Dışı Satış ve Pazarlama Müdürü olarak başladı. Kasım 2014’te Pfizer Türkiye’ye Yönetici Adayı (MT) olarak katıldı. Ardından sırasıyla Nadir Hastalıklar Ülke Ürün Lideri, Pazara Erişim Müdürü, Upjohn Pazara Erişim ve Fiyatlandırma Lideri görevlerini üstlenen Arslan, Upjohn iş biriminin Pfizer’den ayrılması ve Viatris firmasının kurulması süreçlerinde rol aldıktan sonra Mart 2021 itibarıyla Viatris’ten ayrılarak bir giyilebilir teknoloji girişimi kurdu. Yalım Can Arslan, 1 Eylül 2021 tarihinde tekrar Pfizer Türkiye ailesine katıldı. Hastane İş Birimi’nde Türkiye ve Polonya’dan sorumlu Lansman ve Ticari Mükemmeliyet Lideri olarak çalıştıktan sonra Pazara Erişim ve Fiyatlandırma Direktörü olarak görev aldı.

▶Seda Armağan:

MNG Kargo’nun İnsan Kaynaklarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevine Seda Armağan atandı. İstanbul Üniversitesi Ekonomi bölümünden mezun olduktan sonra profesyonel iş hayatına bağımsız denetçi olarak başlayan Seda Armağan, KPMG Danışmanlık bölümünde 11 yıl Kıdemli Yönetici olarak görev aldı. 2018 yılından bu yana MNG Kargo’da görev alan ve son olarak Denetim Kurulu Başkanlığı görevini sürdüren Seda Armağan, 12 Şubat 2024 tarihi itibarıyla İnsan Kaynaklarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı ve İcra Kurulu Üyesi olarak atandı. Seda Armağan; kurum kültürü, işe alım, performans yönetimi ve ödüllendirme sistemleri, yetenek yönetimi ve organizasyon süreçlerine liderlik edecek.

▶Taygun Günay:

Bayer Tüketici Sağlığı Gelişmekte Olan Bölgeler & Doğu Avrupa Pazarları Lideri olarak atandı. 2017 yılından bu yana uluslararası arenadaki bilgi ve birikimleriyle Bayer’e büyük katkı sağlayan Taygun Günay, yeni görevinde farklı coğrafi bölgelerin birbirlerine fayda sağlaması ve bu sayede Avrupa Bölgesi’ndeki organizasyonel yapının güçlendirilmesi amacıyla birçok bölgenin tek bir yönetim altında birleştiği önemli bir rolü üstlendi. Kariyeri boyunca Türkiye’nin yanı sıra Avrupa, Asya ve Kafkasya bölgelerinde üst düzey görevlerde bulunan Günay, Bayer’e 2017 yılında Bayer Tüketici Sağlığı Türkiye Ülke Müdürü olarak katıldı. 2021 yılı itibarıyla Bayer Tüketici Sağlığı Rusya, Ukrayna ve Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) Bölgesi’nden sorumlu Country Cluster Lead görevini yürüttü. Taygun Günay, yeni görevini Bayer Tüketici Sağlığı’nın İsviçre, Basel’de bulunan Merkez Ofisi’nde sürdürecek.