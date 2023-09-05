Bana hobilerinizden bahseder misiniz?

Ela EROZAN GÜRSEL - Datassist Bordro Servisi/İnovasyon Araştırmacısı

İK görüşmelerinin sona yaklaştığının işaretidir ‘bana hobilerinizden bahsedin’ sorusu. Aslında sizin kim olduğunuzu anlamada çok değerli bilgileri barındırır iyi dinleyen İK’cı için. Boş zamanınızı nasıl geçiriyorsunuz? Yorgunluktan televizyonun karşısına kıvrılıyor musunuz? Kitap kurdu musunuz? Filmsever mi? Futbol forması koleksiyonu mu yapıyorsunuz? Sporcu musunuz? Hayvansever misiniz? Nasıl sosyalleşiyorsunuz? Arkadaşlarınız kim? SİZ kimsiniz? Ve tabii şirketimize ne kadar uygunsunuz?

Görüşme hobi sorusuyla daha samimi ve rahat bir havaya bürünür. Ancak bu ortam soruyu hafife almanızı gerektirmez, sorulan hiçbir sorudan daha az önemli değildir bu sorunun cevabı. Hatta ilk defa size bir boş kağıt uzatılmış ve sizin o kağıdı istediğiniz gibi doldurmanıza izin verilmiştir. İster resim yapın, sulu boya, yağlı boya, pastel, ister kaligrafi, ister yazı yazın, o sayfa sizin. Vurgulamak istediğiniz niteliklerinizle kendinizi anlatmanız için altın fırsat. Bu soruyu cevaplarken öncelikle samimi olun. Gerçekten zamanınızı ayırmayı sevdiğiniz, yeteneğiniz olan veya huzur bulduğunuz aktiviteleri paylaşın. Tabii ki başvurduğunuz şirket veya işle örtüştüğünü düşündüğünüz bir hobiniz varsa onu öne çıkarın.

Hobileriniz karakteriniz, ilgi alanlarınız ve değerlerinize ışık tutar. İK profesyonelinin sizin nasıl bir insan olduğunuzu ve şirkete uyum sağlayıp sağlayamayacağınızı anlaması açısından önemlidir. Beraber çalışacağınız takımla nasıl anlaşacağınıza, ortak noktaların benzerlik ve aykırılıkların saptanmasına yardımcı olur.

İnsan odaklı mısınız, bireysel mi, takım odaklı mısınız, stres seviyelerinizi nasıl kontrol ediyorsunuz, içinize kapalı kendini dinleyen biri misiniz, dışa dönük, enerjisini çevresinden alan mı? Örneğin, yoga, meditasyon yapan birinin stresle başa çıkmak için sağlıklı yöntemler aradığı izlenimini edinebilirsiniz. Kimi hobiler yetenek, ustalık ve adanmışlık gerektirir, belli bir zaman ve emek koymanız, sebat etmeniz gerekir bu hobiyi yapar hale gelmek için. Sporların çoğu buna örnektir. Hem çeviklik ve kondisyon açısından hem de düzenli olarak takımda yer almak açısından uzun süreli hedefl ere ulaşmak için gereken azim ve dayanılığın var olduğunu işaret eder. Bazı hobilerde doğrudan işinizde uygulayabileceğiniz yetilerinizi kullanırsınız. Blog yazmaktan veya sosyal medyaya günde birkaç kez post yazmaktan keyif alan ve birçok takipçisi olan kişi işinin sosyal medya, iletişim hatta yazı yazma gerektiren tarafl arını kolaylıkla yapabilecektir.

Hobilerimiz yapmayı sevdiğimiz ve zamanımız olduğunda yapmaktan mutluluk duyduğumuz aktivitelerdir. Dolayısıyla, bu aktivitelerden konuşmak da hoşumuza gider. Bu aktivitelerden hoşlanan başka biriyle tanıştığımızda da hemen kanımız kaynar. Yani, gerek görüşme sırasında gerekse çalışacağınız şirkette beraber çalışacağınız kişiler arasında sizinle aynı hobiden hoşlanan kişilerle hızla kişisel bir bağ kurarsınız.

Hobilerinizi IK nasıl yorumlar?

Dağcılık yapan ve her haftasonu daha yüksek bir tepeyi tırmanmaya adayan kişi IK’cıya azimli çalışan, sürekli kendini geçme ve büyüme arayışında olan, yaşam tarzını fiziksel olarak fit olmak için adapte eden ve hesaplanmış risk almaya hazır bir aday olarak görünür. Bu nitelikler mücadele etmek ve kararlılıkla problem çözmek gerektiren roller için değerlidir.

Satranç turnuvalarına katılan ve birkaç yerel turnuvada şampiyon olan kişi, stratejik düşünme yetisine sahiptir, satrançtaki gibi hamlelerini önceden planlayıp, farklı senaryolarda neler yapacağını hayal eder, ve pozisyonlarını farklı alternatiflere göre almaya hazırlanır. Rekabetçi bir doğası vardır. Planlama, stratejik düşünme gerektiren roller için bu aday uygun olacaktır.

Resim yapmayı seven, kendi semtindeki sergiye birkaç resmiyle katılan kişi, yaratıcı ve kendini görsel olarak ifade edebilen biri olarak algılanır. Tasarım, pazarlama veya yaratıcılık gerektiren roller için artı puan kazanacaktır.

Teleskopumla evin terasından her açık gökyüzü olan gece yıldızları izler, fotoğrafl arını çekerim diyen aday bilime meraklıdır. Yıldız ve gezegenleri saptamak için sabır gösterir, detaylara dikkate eder. Bu kişi analitik düşünme ve metodik bir şekilde problem çözme yetisine sahiptir.

Her haftasonu hayvan barınağında gönüllü çalışan kişi duyarlı, empati sahibi, topluma geri vermekten hoşlanan, hayvan sever biridir. Takım çalışmasına yatkın, insanları dinlemeyi iyi bilen, ve beraber çalıştığı kişilerle bağ kurmayı arayacak bir çalışan olarak görülecektir.

Video oyunlarında sıkı rekabet eden ve e-spor turnuvaları düzenleyen kişi, takım oyunu seven ve destekleyen, rekabetçi bir ruha sahip, potansiyel olarak liderlik yetileri olan biridir. Bu adayı beraber çalışma, strateji, proje yönetimi gibi alanlarda değerlendirmek uygun olacaktır.

Gönüllü olarak belediyenin çocuk tiyatrosunda mahallenin çocuklarına doğaçlama tiyatro oynayan aday iletişim yönü güçlü, esnek düşünebilen, kıvrak zekaya sahip, özgüvenli bir kişidir. Topluluk önünde sunum yapacak, müşteriyle doğrudan temasta olacak, farklı yaşlardan kişilerle empati kuran roller için düşünülmelidir.

Tüm bu sözünü ettiğim hobiler takım çalışmasından, liderlik, iletişim, topluluk önünde konuşmaya, stratejik düşünmeden, problem çözmek, topluma geri vermek, ve zaman yönetmeye pek çok önemli niteliği kapsar. Hangi hobiyi yapıyorsanız yapın, ona zaman, emek, sevgi ve azimle sarılmış olmanız, o hobiyle uğraşırken tam anlamıyla kendiniz olmanız büyük önem taşır. İçinizden geldiği için o hobiyle ilgilenir, zamanınızı ona adarsınız. İşte o hobi ne olursa olsun, o hobiyi anlatın ve o hobinin özelliklerini görüştüğünüz işin niteliklerine bağlayın. İyi görüşmeler ve de keyifli hobiler!