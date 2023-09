Data bilimi, sibergüvenlik, yapay zekayı MOOC’larla öğrenin

Takip Et

Ela EROZAN GÜRSEL

Data Bilimi ve Makina Öğrenme, Dijital Pazarlama, Yapay Zeka ve Robotik, Sibergüvenlik, Grafik Tasarım, Sağlık, Girişimcilik ve İnovasyon. Geleceği inşa edecek ve gençlerin geleceği şekillendirmede rol oynamaları için eğitim almaları gereken alanlar. Bir yandan çalışanlar arasında yapay zekaya işini kaptırma korkusu, diğer yanda tamamen yabancı diller gibi görünen bu teknolojilere vakıf olma zorunluluğu.

İşgücünde var olan profesyoneller olarak yapay zekayla ilgili bir kabul yapmamız gerekli. Yapay zeka öyle veya böyle iş yaşamımıza girecek, bundan kaçmak pek mümkün değil. Üstelik herkes tüm hızı ve etkinliğiyle yapay zekaya işlerini yaptırırken sizin uzmanlık alanınızda veya şirketinizin genelinde işlerinizi eski yöntemlerle yapmaya çalışmanız sizi geriye itecek. Gelin şimdiden yapay zekanın varlığını kabul edelim, belli faaliyetlerde özellikle data toplama, analiz etme ve bir takım admin görevlerde bu teknolojinin hızına ve etkinliğine şapka çıkardıktan sonra, ben işimi yaparken yapay zekadan nasıl faydalanırım diye düşünün.

Sizin yapmanız gereken teknolojiyi anlamak, yapabilirliklerini bilmek, yapılan işi kontrol etmek ve de yaratıcılığınızı ve liderlik yetilerinizi kullanarak yeni sistemler geliştirmek. Bir diğer deyişle, insanların yönetici konumunda oldukları, günlük işleri yapay zekanın yaptığı ve analitik düşüncenin, yaratıcılığın, problem çözmenin insan işi olduğu bir gelecekten söz ediyoruz. Dolayısıyla, insanların yapay zekayı kontrol edebilmesi için yapay zekadan korkmak yerine, yapay zekayı öğrenmeleri gerekli.

Bu alanlarda çalışmak isteyen gençlerin kendilerini geliştirmeleri ve teknik bilgi donanımı sahibi olabilmeleri için birçok uluslararası kaynak mevcut. MOOC’lar sayesinde çoğu ders uygun fiyatlı ya da ücretsiz. MOOC (Massive Open Online Courses) kitlesel açık web bazlı kurslar. Kitlesel çünkü milyonlarca öğrenci aynı derse katılabiliyor. Dersler herkese açık ve internete erişimi olan herkes dünyanın her yerinden derse ulaşabiliyor. Kimi dersleri kendi hızınızda bitirmek mümkün, kimilerinde ise, her hafta belli bir içerik yayınlanıyor. Belli ödev teslim tarihleri ve quizlerle ders takvimi doğrultusunda planlandığı şekilde ilerliyor. Coursera, EdX, Khan Academy, Udemy, İngiltere merkezli FutureLearn ve de Linkedin Learning ilk akla gelen MOOC’lar arasında. Bu dersler genelden son derece spesifiğe en prestijli kurumlar ve bu kurumların en parlak hocaları ve sektör duayenleri tarafından hazırlanmakta. Online teknolojiler sayesinde (yaygın internet, web bazlı video izleme vs.) evinizin konforunda bilgi size akmakta. Bazı dersler bir konuyu derinlemesine incelerken, diğerleri daha genel konularla ilgili bilgi verebiliyor. Örneğin, Stanford Üniversitesi tarafından verilen beslenme alanındaki bir ders Gıda ve Sağlıklı Beslenmeye Giriş başlığı altında son derece temel bilgilere odaklanırken, yönetici eğitimi seviyesinde Kamu Sağlığı programlarının daha derine indiğini veya HarvardX’in klasikleştirdiği gıdaları moleküler seviyede inceleyen derslerin farklı bilim dallarını, bilgi ve ilgi seviyelerini dikkate aldığını görebilirsiniz.

7000’den fazla online derse yer veren en büyük MOOC sitesi Coursera’nın kurucu ortağı, Çinli Baidu’nun AI Direktörü ve Google Brain arkasındaki kişi olan, yapay zeka gurusu olarak tanınan Andrew Ng, data bilimi, yapay zeka, makina öğrenme alanlarında hem temel hem de son gelişmeleri içine alan güncel dersler vermekte. Sırf X sayfasını takip ederek dahi NG’nin jeneratif yapay zeka alanındaki gelişmeleri ne kadar yakından takip ettiğini - hatta öncülük ettiğini ve de bu gelişmeleri Coursera üzerinde mini derslere çevirip gençlere aktardığını görebilirsiniz. Geçtiğimiz günlerde Vertex AI ile nasıl metin yerleştirilir? konulu dersini anons etti. LLM (Large Language Models) üzerine çeşitli dersleri var. Nisan ayında yazılımcılara yönelik ChatGPT Prompt Mühendisliği konulu kursunu X (eski Twitter) üzerinden tanıtmıştı. Bu alanlarda uzmanlaşmak isteyenler için Andrew Ng doğru bir başlangıç adresi.

Dijital Pazarlama alanında Coursera üzerinden programlar mevcut. University of Illinois ve UC Davis’in dijital pazarlama ve SEO alanlarındaki derslerine göz atabilirsiniz. Bu dersler konuya giriş yapmanızı sağlamakla beraber, son derece hızlı değişen bu alandaki trendleri takip etmek ve dijital pazarlamayı doğrudan bu işi yapan profesyonellerden öğrenmek için, ileri gelen dijital pazarlamacıları kendi kanallarından takip edin. Birkaç başarılı pazarlama firması kurucusu ve en çok satanlar listesinde kitap yazarı Neil Patel’in YouTube kanalını, Moz’un kurucularından Rand Fishkin’in YouTube SparkToro kanalından paylaştığı 5 dakikalık whiteboard’ları, ve benim kişisel favorim Mor İnek ve İzinli Pazarlama kitaplarının yazarı Seth Godin’in blogunu takip edin - ben bültenine yazıldığımdan her yeni bloğu emailimden takip edebiliyorum.

İlgilendiğiniz konunun dersleri ve bu alanın duayenleri internet sayesinde bilgisayarınızın yakınlığında. Tüm yapmanız gereken milyonlarca kaynağın içinden en iyisini seçmek, dersleri takip edecek seviyede İngilizce, internet ve azimli çalışma arzusu. MOOC’lar sayesinde çok sevdiğiniz geleceğin mesleğini keşfetmenizi diliyorum. İnsanın sevdiği işi yapması en büyük mutluluk!