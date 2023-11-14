Evden çalış”ma”

Ayşe Nazmiye UÇA - Datassist Bordro Servisi / Yönetim Kurulu Başkanı

Halen orada burada COVID uyarıları, eskiden kalan mesafe ve maske ilanları silinmedi ve bir de ofislerdeki uzaktan çalışma tartışmaları devam ediyor. Şirket yönetimleri, özellikle yönetim kurulları olaya geçici olarak bakma konusunda ısrarcı olsalar da hiçbir şey geçici olan kadar kalıcı olamıyor.

Gün geçmiyor ki evden çalışmanın nimetleri ve ne kadar verimli olduğuna ilişkin bir makale çıkmasın. Öte yandan evden çalışmaya tamamen karşı girişimciler de mevcut. Bunlardan en medyatik olanı tabii ki Elon Musk. Evden çalışmanın ahlaken yanlış olduğunu savunuyor ve laptop sınıfl arının La-La Land’de yaşadığını söylüyor.

Birçok şirket şu an hibrit çalışmadan bahsediyor olsa bile, hibrit çalışma kuralları med-cezir gibi bir geliyor bir gidiyor. İşverenler evden çalışma konusunda hibrit bir çalışma yaptıklarını sanarken, çalışanlarından bir tanesinin uzunca bir süredir başka şehirde (belki de başka ülkede) olduğunu çalışanının sosyal medya paylaşımından anlayabilir. Hibrit çalışmada çalışanın evden çalışması gerektiğine kim karar veriyor olayı sık bir biçimde şekil değiştiriyor.

Metriklere bakarsak; Amerika’da 6500 şirket, 45 bin ofis ve 100 milyon çalışan üzerinden veri toplayan Flex Index istatistiklerine göre şirket çalışanlarının %33’ü tam anlamıyla esnek bir biçimde çalışıyor. Yani evden ya da uzaktan çalışıp çalışmayacağına, ne zaman ofise geleceğine tamamen çalışan karar veriyor. Tamamen ofisten çalışan şirketlerin oranı ise %49’dan %39’a düşmüş durumda.

Küresel olarak ise şirketlerin üçte biri tamamen ofisten çalışmayı şart koşuyor. Şirketlerin çoğu hibrit çalışmaya yönelmiş durumda. En yaygın uygulama ise haftada 3 gün ofiste çalışma ve evden çalışılan günlerin çalışana ve çalışma gruplarına bırakılması.

Evden çalışmayı savunanlar büyük oranda işe değil sonuçlara bakalım deseler de gerçekten öyle mi?

Bir konuda hızlı geri dönüş istediğinizde, bir acil durum toplantısı gerektiğinde ekibin bir kısmı bulunamıyor ve onlara uzaktan bağlandığınızda onların işi üstlenmekten ve olaya intikal etmekten uzak olduklarını anlayabiliyorsunuz.

Evden çalışıp, özel hayatları ve iş yükümlülükleri birbirine karışmış kişiler de var tabii ki ama yine de birlikte yapılan bir aktivitede çalışma alanındaki koku bile birlikteliği perçinleyen bir unsur olabiliyor.

Flex Index ABD istatistikleri

Şirketlerin %61’i esnek çalışmaya geçmiş durumda

10-15 yıldan daha genç şirketler esnek çalışmayı tercih ediyor

Ofiste olunması mecbur olan minimum gün sayısı 2,56’ya düşmüş durumda

500’den az çalışanı olan şirketler daha esnek çalışıyor

Ofiste geçen zaman konusu