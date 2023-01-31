GPT hem MBA hem doktor adayı

Ela EROZAN GÜRSEL

Wharton MBA tezi Amerikan Tip Fakultesi giriş sınavı Openai’nin mucize chatbotu ChatGPT geçtiğimiz hafta jeneratif yapay zekanın mevcut test sistemini geçebileceğini iki temel alanda ispatladı. Bir yandan GPT herhangi bir eğitim almadan işletme alanında uzmanlaşmış MBA öğrencilerinin sınavını iyi bir notla geçti, diğer yandan Amerika’da doktorluk yapmak için verilmesi gereken USMLE sınavında geçer not aldı.

ChatGPT Amerika’nın en prestijli işletme okullarından Wharton’da verilen bir MBA dersinin final sınavını geçmeyi başardı. Mack Institute Direktörlerinden Christian Terwiesch’ün yayımladığı çalışmaya göre, ChatGPT’nin bilgi seviyesinin analist, müdür ve danışman gibi MBA mezunları ve yüksek seviyede yetiye sahip bilgi çalışanlarıyla benzer düzeyde olduğu test sonuçlarıyla kanıtlandı. Pratikte bu ne anlama geliyor? GPT örneğin yazılım kodu yazmak ve hukuki doküman hazırlamak gibi analitik knowhow gerektiren yetilere sahip.

Terwiesch, Operasyon Bilimi dersinin final sınavını Chat GPT’ye yaptırarak performansını incelemiş ve sonuçları farklı açılardan değerlendirmiş: İlk olarak, temel operasyon bilimi ve süreç analizi sorularını, vaka sunumları dahil, eksiksiz şekilde cevaplamış. Cevaplar sadece doğru olmakla kalmamış, açıklamalar son derece istikrarlı. İkinci olarak, basit hesaplama gerektiren konularda Chat GPT’nin 6. Sınıf matematik seviyesinde işlemlerde dahi hata yaptığı görülmüş. Üçüncü olarak, Chat GPT’nin kamuya açık versiyonu ileri süreç analizi gerektiren soruları cevaplamakta yetersiz kalmış. Örneğin, birden fazla ürünün veya sürecin akışlarını talep değişiklikleriyle dikkate alınması istendiğinde GPT anlamlı bir yanıt verememiş. Sonuç olarak, GPT takip sorularıyla veya ipuçlarıyla istenen yanıta yönlendirildiği durumlarda cevapları değiştirmekte ve doğru yanıta yönelmekte çok başarılı. Yani, bir uzmanın sorular veya yorumlarla yanıtlarını yönlendirmesiyle doğru cevaba ulaşmakta. GPT Operasyon Bilimi dersinin finalinden B veya Bnotunu almayı hak etmiş.

Bu performansın eğitim sistemine önemli etkileri olacağı kesin. Sınav politikaları nasıl değişecek? Ders içeriği ve tasarımı nasıl bir insan-yapay zeka kolaborasyonu üzerine kurulacak? Gerçek dünya karar verme süreçlerini simüle edecek fırsatlar nasıl yaratılacak? Yaratıcı problem çözme nasıl öğretilecek? Geliştirilmiş öğretmeyle verimlilik nasıl arttırılacak? Tüm bu sorular eğitimcileri geceleri uykusuz bırakacak nitelikte büyük değişimlerin öncüsü.

Doktor yarısı yapay zeka

Bu hafta GPT ile ilgili bir diğer önemli gelişme United States Medical Licensing Exam’den (USMLE) geldi. Üç farklı bölümden oluşan sınavda ChatGPT herhangi bir uzmanlaşmış eğitim almadan geçer not almış. Detaylı açıklama bölümlerinde ise, GPT yüksek seviyede uyum ve kavrama göstermiş. Bu sonuç GPT’nin sağlık sektöründe data analizi, hastaya özel dataların kişisel tedavi planlarına dönüştürülmesi ve raporlamaların yapılması ve de sanal asistanların nezle, grip gibi hafif hastalıklarda hastalara uzaktan destek vermesi söz konusu.

GPT rollerinden biri, sanal asistanlarla hastalara destek vermek olacak. Bu asistanlar hastanın ihtiyaçlarına özel medikal tavsiyelerde bulunabilecek ve medikal geçmişleri, mevcut şikayetleri ve diğer faktörleri hesaba katarak örneğin OTC yani reçetesiz ilaçları tavsiye edebilecekler. Sanal asistanlara farklı platform ve cihazlardan kolaylıkla ulaşılabilecek. Hastane ve kliniklere uzak yerlerde oturan hastalar için uzaktan tedavi daha erişilebilir hale gelecek.

Medikal geçmiş ve semptomlar eşliğinde analiz edilen hasta bilgilerinden gerçek anlamda kişiye özel tedavi oluşturulabilecek. Medikal verilerin incelenmesi kompleks ve ender görülen vakaların teşhis edilmesinde kolaylık sağlayacak. Bu sayede medikal verilerin analizinden tedavi protokolları, yan etkiler ve komplikasyonlarla ilgili global olarak önemli bir veri tabanı edinilecek.

GPT’nin sağlık profesyonellerine katkısı günlük idari işleri hafifl etmekle de mümkün olacak. Medikal bilgilerin yazılması ve raporların oluşturulması gibi işler jeneratif yapay zeka ile yapıldığı takdirde, sağlık profesyonellerinin hastalarla ilgilenebilmesi için dolu dolu zamanları olabilecek. Aynı zamanda, dikkatsizlik veya acele sonucu yapılan insan hatalarının önüne geçilmiş olacak.

Yapay zekanın sağlık sektörüne getireceği hız, etkin, doğru ve zamanında bilgi akışı heyecan verici. Ancak, bir yandan da, aklımızda doktorlar, hasta bakıcılar, hemşireler ve diğer sağlık çalışanlarının görevleri nasıl değişecek sorusu var. Tüm alanlardaki beyaz yaka profesyonellerinin yapay zeka destekli bir yaşama nasıl hazırlanacakları ve nasıl bir eğitimden geçeceklerini hızla tasarlanması gereken yeni eğitim modelleri belirleyecek. Çok değil, akıllı, etkin ve yaratıcılık odaklı çalışma dönemi geldi.

Hepimize başarılar!